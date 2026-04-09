Street Art, Shows und Aktionen: Stuttgart wird am Samstag zur Festivalzone

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Zahlreiche Künstler, Händler und Veranstalter verwandeln am Samstag 11. April 2026 die Stuttgarter Innenstadt in eine große Bühne für Straßenkunst und Mitmachaktionen. Das Event „Stuttgart Street Art“ bringt Musik, Shows und interaktive Angebote direkt auf Straßen und Plätze.

Dirk Meyer (kai)

Stuttgart. Ab 12 Uhr wird vor allem rund um den Schlossplatz und die Königstraße ein dichtes Programm geboten, das sich gezielt an ein breites Publikum richtet. Neben klassischen Straßenkünstlern stehen vor allem interaktive Aktionen, spontane Performances und kurze Shows im Mittelpunkt, die sich direkt ins Stadtleben einfügen.

Shows, Musik und Action mitten in der City

Im Zentrum stehen Live-Auftritte und Straßenkunst in vielen Formen. Geplant sind unter anderem Tanzperformances, Jazz-Musik im Pavillon, Akrobatik in großer Höhe sowie Stelzenläufer und Walking-Acts, die sich durch die Menge bewegen. Auch Mitmachformate spielen eine große Rolle, etwa spontane Musik-Wünsche bei Livebands oder kleine Shows direkt vor Geschäften.

Vor dem Kunstmuseum und rund um den Schlossplatz treten mehrere Künstler mit Artistik- und Performance-Acts auf. Gleichzeitig sorgen DJs und kleinere Musikbühnen für durchgehende Unterhaltung. Am Nachmittag und Abend verschiebt sich der Fokus teilweise auf entspanntere Angebote mit Musik und Drinks.

Viele Mitmachaktionen und Angebote der Läden

Parallel dazu beteiligen sich zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt mit eigenen Aktionen. Dazu gehören Gewinnspiele, Styling-Angebote, kleine Events vor den Läden sowie kreative Aktionen wie eine Gutschein-Schnitzeljagd quer durch die City.

Auch für jüngere Besucher gibt es viele Angebote: Ein Kinderkarussell, Spielstationen, Clownshows und Mitmachstände sind über die Innenstadt verteilt. Zusätzlich werden vor Ort Dinge wie Kinderschminken, kleine Preise am Glücksrad oder interaktive Spielangebote angeboten.

Kulinarisch reicht das Angebot von Streetfood wie Crêpes, Waffeln und Grillgerichten bis hin zu Süßwaren und Getränkeständen. Ergänzt wird das durch Kaffeeangebote und kleinere Food-Spots entlang der Hauptwege.

Kunst zum Erleben und zweiter Termin im Sommer

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Kunstaktionen, bei denen das Publikum direkt eingebunden wird. Dazu gehören interaktive Installationen, Live-Zeichnungen in der Markthalle sowie eine geführte Street-Art-Tour durch die Innenstadt, die Hintergründe zu Graffiti und Wandbildern vermittelt.

Auch das Dorotheenquartier wird Teil des Events und verbindet Kunstinstallationen mit Musik und Gastronomie. Dadurch verteilt sich das Festival stärker über mehrere Orte in der Innenstadt.

„Stuttgart Street Art“ findet 2026 insgesamt zweimal statt. Neben dem Termin im April ist eine weitere Ausgabe für den 18. Juli geplant.