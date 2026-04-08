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Die allerbesten schwäbischen Lokale in Stuttgart

Apr. 8, 2026
Symbilbild: CharlVera / Pixabay

Jeder geht gerne essen – aber wo sind die guten schwäbischen Lokale? Wir sagen wo.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Knausbira Stüble, Heumadener Straße 15, 70329 Stuttgart-Hedelfingen:

Seit 1985 gibt es das gutbürgerliche Lokal, dasin Familientradition geführt wird. Klassiker wie Käsespätzle, Zwiebelrostbraten oder Wiener Schnitzel ebenso auf der Speise-Karte wie modern interpretierte Speisen. Die hausgemachten Maultaschen gibt es übrigens zum Vorbestellen und mit nachhause nehmen.

http://www.knausbira-stueble.de 

Die Waldauerin, Keßlerweg 7, 70597 Stuttgart:

Zwischen dem GAZi-Stadion, der Eiswelt und vielen Sportplätzen trifft bei der Waldauerin alpenländisches Cooking auf Stuttgarter Naherholungsgebiet: Hausgemachte Rösti, Kaiserschmarrn und Hüttenklassiker kommen hier genauso auf den Tisch wie eine Auswahl an Veggie-Gerichten. Outside sorgen große Bäume, Lichterketten und Biergarten-Vibes für Alpen-Gefühl, drinnen fühlt man sich dank Holz und Liebe zum Ambiente fast schon ein bisschen wie in den Bergen.Sehr erholsam vom Großstadt-Stress!

Startseite – die Waldauerin

Zum Ackerbürger, Spreuergasse 38, 70372 Stuttgart:

Im Ackerbürger isst man nicht nur schwäbisch, sondern sitzt auch inmitten eines Stück Stadtgeschichte: Das Lokal befindet sich nämlich in einem der ältesten Häuser Bad Cannstatts, direkt an der alten Stadtmauer. In dem geschichtsträchtigen Fachwerkhaus trifft rustikales Ambiente auf eine Küche, die Tradition und Moderne zusammendenkt, ergänzt durch eine gut sortierte Weinkarte mit schwäbischen […]

https://ackerbuerger.de

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