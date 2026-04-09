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Bekannteste Eisdiele der Stadt hat eine neue Eissorte

Apr. 9, 2026
AK 4711

Der Reporter war am Eugensplatz und gönnte sich seine Lieblingseissorte… 

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Pinguin“ ist der Name der bekanntesten Eisdiele der Stadt. Hier war der Reporter gestern zu Besuch. Bei sonnigen 18 Grad versammelten sich rund ein Dutzend Besucher vor der Eisdiele.

Gegenüber war auch am Aussichtspunkt des Eugensplatzes viel los. Hier quatschte man zusammen und genoss die zarten Sonnenstrahlen des Frühlings.

Hier geht es zu den bekanntesten Stäffele der Stadt hinunter: Den Eugensstäffele. Hier hat der Reporter schon ein tolles Video mit Stäffele fans gedreht (YouTube Channel Stuttgart Journal). Zimt-Eis ist die Lieblingssorte des Reporters und die gibt es seines Wissens nach nur beim Eiscafé Pinguin.  

Neu ist diese Eis-Saison die Sorte „Pinguin-Jubiläums-Eis“ mit Nuss und Vanille. Eine Kugel auf der Waffel kostet übrigens 1,90 Euro. Im Becher sind es 2 Euro glatt. Auch das Mercedes.Eis steht auf der Speisekarte…

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