Land fördert 14 Technologieprojekte mit Millionenbetrag

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In Baden-Württemberg sind in einer zweiten Förderrunde insgesamt 14 Projekte zur Entwicklung neuer Technologien ausgewählt worden. Dafür stehen rund 6,7 Millionen Euro aus europäischen Fördermitteln bereit.

Dirk Meyer (kai)

Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und werden gemeinsam vom Wirtschafts- und Wissenschaftsressort des Landes vergeben. Insgesamt waren zuvor 52 Anträge von staatlichen Hochschulen sowie wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen eingereicht worden.

Fokus auf schnelle Umsetzung neuer Technologien

Mit dem Förderprogramm wird das Ziel verfolgt, Forschungsergebnisse schneller in praktische Anwendungen zu überführen. Im Mittelpunkt stehen dabei Vorhaben, die das Potenzial haben, als Prototypen später in marktfähige Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen überzugehen.

Die ausgewählten Projekte decken ein breites Spektrum ab. Dazu gehören Entwicklungen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Wasserstofftechnologie und moderne Medizinforschung. Die Bandbreite verdeutlicht die thematische Vielfalt der Forschungslandschaft im Südwesten.

Aus Regierungskreisen wird darauf verwiesen, dass gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten gezielte Unterstützung für Innovationen notwendig sei. Durch die Förderung sollen technologische Ansätze nicht nur schneller umgesetzt, sondern auch wirtschaftliche Impulse gesetzt werden.

Strategische Technologien im Mittelpunkt

Die zweite Förderrunde legt einen besonderen Schwerpunkt auf sogenannte strategisch wichtige Technologien. Diese gelten als zentral für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und technologische Unabhängigkeit Europas.

Hintergrund ist die zunehmende Bedeutung technologischer Souveränität angesichts globaler politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen. Ziel ist es, Abhängigkeiten in sensiblen Bereichen zu reduzieren und eigene Kompetenzen auszubauen.

Gefördert werden unter anderem digitale Schlüsseltechnologien, besonders forschungsintensive Hightech-Entwicklungen sowie umweltfreundliche und ressourcenschonende Verfahren. Auch die Biotechnologie zählt zu den prioritären Feldern.

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit einer europäischen Initiative zur Förderung strategischer Technologien. Diese Initiative soll dazu beitragen, wichtige Zukunftsbereiche innerhalb der Europäischen Union gezielt zu stärken.

Kontinuität der Innovationsförderung

Bereits in einer ersten Förderrunde waren 18 Projekte unterstützt worden. Dafür wurden rund 6,3 Millionen Euro aus Landes- und EU-Mitteln bereitgestellt. Die nun abgeschlossene zweite Runde knüpft an diese Förderung an und setzt sie inhaltlich fort, allerdings mit stärkerem Fokus auf strategisch relevante Technologien.

Die Prototypenförderung gilt als ein Instrument, um die Lücke zwischen Forschung und wirtschaftlicher Anwendung zu schließen. Durch finanzielle Unterstützung in einer frühen Entwicklungsphase sollen Risiken reduziert und die Chancen auf eine erfolgreiche Markteinführung erhöht werden.

Die Auswahl der Projekte erfolgte auf Grundlage eingereichter Konzepte, die sowohl wissenschaftliche Qualität als auch wirtschaftliches Potenzial berücksichtigen. Damit soll sichergestellt werden, dass die geförderten Vorhaben nicht nur technologisch innovativ sind, sondern auch langfristig zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen können.