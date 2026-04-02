Bundesweite Kontrollen gegen illegales Tuning und Poser-Szene starten erneut an Karfreitag

Mit Beginn der warmen Jahreszeit rückt die sogenannte Poser- und Tuningszene erneut in den Fokus bundesweiter Polizeikontrollen. Insbesondere rund um den Karfreitag werden verstärkte Maßnahmen umgesetzt, um gefährliches Verhalten im Straßenverkehr einzudämmen.

Dirk Meyer (kai)

Die groß angelegte Kontrollaktion findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt und wird von Polizeibehörden in mehreren Bundesländern gemeinsam getragen. In Baden-Württemberg beteiligen sich die Einsatzkräfte traditionell an den Maßnahmen, die gezielt auf auffällige Fahrweisen, unerlaubte technische Veränderungen an Fahrzeugen sowie spontane illegale Straßenrennen abzielen.

Der Karfreitag gilt seit Jahren als inoffizieller Auftakt der Szene, in der sich Fahrerinnen und Fahrer mit auffälligem Verhalten und lautstarken Fahrzeugen präsentieren. Die Polizei reagiert darauf mit erhöhter Präsenz und intensiveren Kontrollen, um frühzeitig gegen Regelverstöße vorzugehen.

Wiederkehrende Aktion mit messbaren Ergebnissen

Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen eine kontinuierlich hohe Zahl an Kontrollen und festgestellten Verstößen. In Baden-Württemberg wurden bei den Aktionen jeweils mehrere hundert Polizeikräfte eingesetzt. Dabei kontrollierten die Behörden im Jahr 2025 insgesamt 1.565 Fahrzeuge, im Jahr davor 1.350. Auch in den Jahren 2023 und 2022 lagen die Zahlen mit 1.261 beziehungsweise 1.249 überprüften Fahrzeugen auf einem vergleichbaren Niveau.

Auffällig ist die konstant hohe Zahl an Verstößen: In jedem der vergangenen Jahre wurden mehr als 350 Regelverletzungen festgestellt. Diese reichen von unerlaubten technischen Veränderungen über Lärmbelästigung bis hin zu riskantem Fahrverhalten im Straßenverkehr.

Neben den punktuellen Aktionen setzt die Polizei auch ganzjährig auf verstärkte Überwachung. Spezialisierte Einheiten, die seit 2021 im Einsatz sind, konzentrieren sich gezielt auf die Szene. Im Jahr 2025 wurden dabei über 19.000 Fahrzeuge kontrolliert. In diesem Zusammenhang registrierten die Behörden 8.790 Verstöße, zudem wurden 1.412 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, da sie nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprachen oder ein Sicherheitsrisiko darstellten.

Fokus auf Verkehrssicherheit nach schweren Unfällen

Die verstärkten Maßnahmen stehen auch im Zusammenhang mit schweren Verkehrsunfällen der vergangenen Jahre. Mehrere Vorfälle, darunter tödliche Unfälle infolge illegaler Straßenrennen, haben die Gefahren solcher Aktivitäten deutlich gemacht. Dabei geraten nicht nur die beteiligten Fahrer selbst, sondern auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer in erhebliche Gefahr.

Vor diesem Hintergrund wird auf politischer Ebene eine konsequentere Sanktionierung diskutiert. Dazu gehört unter anderem die Forderung, bei wiederholten schweren Verstößen die Fahrerlaubnis dauerhaft zu entziehen. Ziel solcher Maßnahmen ist es, insbesondere notorische Regelbrecher langfristig vom Straßenverkehr auszuschließen.

Kontrollen als Teil langfristiger Strategie

Die Polizei sieht die regelmäßigen Kontrollaktionen als Bestandteil einer umfassenden Strategie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Durch die Kombination aus gezielten Einsätzen an bekannten Treffpunkten der Szene und flächendeckenden Kontrollen soll sowohl präventiv als auch repressiv gewirkt werden.

Darüber hinaus dienen die Maßnahmen dazu, ein klares Signal zu setzen, dass öffentliche Straßen nicht für Wettbewerbe, Selbstdarstellung oder technische Experimente genutzt werden dürfen, wenn dadurch andere gefährdet werden. Die Behörden kündigen an, die Intensität der Kontrollen auch im weiteren Verlauf der Saison aufrechtzuerhalten.