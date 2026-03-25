Kühler Kopf und warmes Handwerk: Wie Bidlingmaier Kälte- und Klimatechnik die Region temperiert

Wounds_and_Cracks / Pixabay

Wenn die Temperaturen im Sommer in die Höhe klettern, wird ein kühler Raum schnell zum begehrten Rückzugsort. Doch nicht nur an heißen Tagen ist ein optimales Raumklima wichtig. Auch in vielen Betrieben und Privathaushalten spielt die richtige Temperierung das ganze Jahr über eine entscheidende Rolle. Genau an diesem Punkt kommt das regionale Handwerk ins Spiel.

Bidlingmaier Kälte- und Klimatechnik hat sich exakt auf diesen Bereich spezialisiert. Das Unternehmen sorgt mit moderner Technik dafür, dass die Temperaturen dort bleiben, wo sie hingehören. Dabei geht es längst nicht mehr nur um den simplen Austausch von kalter und warmer Luft. Immer mehr rücken auch smarte Lösungen und eine hohe Energieeffizienz in den Fokus, besonders in Zeiten stark schwankender Energiekosten.

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt schnell, wie viel fundiertes technisches Wissen und handwerkliches Geschick in dieser Branche stecken. Das folgende Interview beleuchtet die Philosophie des Betriebs, die Bedeutung einer starken regionalen Verwurzelung und die aktuellen Herausforderungen im modernen Kältehandwerk.

Die Entstehungsgeschichte

Stuttgart Journal:

Der Bedarf an verlässlicher Klimatisierung wächst beständig, sei es in privaten Wohnräumen oder in gewerblichen Gebäuden. Wie sah eigentlich der ursprüngliche Beginn des Unternehmens aus? Welche handwerkliche und unternehmerische Vision bildete damals das entscheidende Fundament für die Gründung dieses spezialisierten Fachbetriebs?

Geschäftsführung der Bidlingmaier Kälte- und Klimatechnik:

Der Ursprung unseres Unternehmens liegt in meinem eigenen beruflichen Werdegang. Nach der Schulzeit habe ich meinen Zivildienst als Haustechniker in einem Pflegeheim gemacht und dort erstmals gespürt, wie wichtig zuverlässige Technik im Alltag ist. Anschließend habe ich eine Ausbildung zum Kältetechniker absolviert – damals in einer der ersten Berufsschulklassen überhaupt.

Nach einigen Jahren in größeren Kälte- und Lüftungsunternehmen habe ich mich fachlich weiterentwickelt und meinen Meister gemacht. Mit dieser Erfahrung und dem Wunsch, Qualität und Kundennähe stärker in den Mittelpunkt zu stellen, habe ich schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Meine Vision war von Anfang an, einen Fachbetrieb aufzubauen, der für saubere handwerkliche Arbeit, verlässliche Lösungen und persönliche Betreuung steht. Alles Weitere hat sich dann Schritt für Schritt entwickelt.

Regionale Verwurzelung

Stuttgart Journal:

Eine starke lokale Nähe schafft erfahrungsgemäß großes Vertrauen bei der Kundschaft. Welche strategische Bedeutung hat es für die tägliche Arbeit und den langfristigen Erfolg, als verlässlicher Partner für präzise Kältetechnik in Mühlacker und der gesamten umliegenden Region fest etabliert und jederzeit erreichbar zu sein?

Geschäftsführung der Bidlingmaier Kälte- und Klimatechnik:

Vertrauen und Zuverlässigkeit sind die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit. Durch die Nähe zu unseren Kunden verstehen wir ihre Anforderungen besser, können Anlagen optimal betreuen und auch frühzeitig Optimierungspotenziale erkennen.

Unsere Kunden sind häufig auf eine absolut zuverlässige Kühlung angewiesen – etwa in der Lebensmittelindustrie, im Gesundheitswesen oder in technischen Produktionsprozessen. Gerade deshalb erwarten Kunden nicht nur hochwertige Technik, sondern auch schnelle Reaktionszeiten, kompetente Beratung vor Ort und einen Service, auf den sie sich jederzeit verlassen können.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Stuttgart Journal:

Das Thema Energieverbrauch und Nachhaltigkeit beschäftigt aktuell sowohl die regionale Wirtschaft als auch unzählige Privathaushalte intensiv. Auf welche Weise lassen sich der Einsatz modernster Anlagen, ein hoher Kühlkomfort und ein möglichst umweltschonender, effizienter Betrieb im heutigen Kältehandwerk im Alltag sinnvoll miteinander vereinen?

Geschäftsführung der Bidlingmaier Kälte- und Klimatechnik:

Im modernen Kältehandwerk geht es aktuell darum, drei Faktoren miteinander zu vereinen: hohe Effizienz, zuverlässigen Kühlkomfort und einen möglichst umweltschonenden Betrieb.

Das gelingt vor allem durch den Einsatz moderner, energieeffizienter Anlagen und intelligenter Steuerungstechnik. Neue Systeme arbeiten deutlich sparsamer als ältere Anlagen, wodurch nur so viel Energie verbraucht wird, wie tatsächlich notwendig ist. Gleichzeitig spielt die Wahl natürlicher umweltfreundlicher Kältemittel eine immer größere Rolle.

Um die genannten Punkte zuverlässig umsetzen zu können braucht es Expertise, wie wir sie haben.

Technologische Herausforderungen

Stuttgart Journal:

Die Technik in der Branche entwickelt sich rasant weiter. Welche speziellen Herausforderungen – sei es bei der Umstellung auf neue, klimafreundliche Kältemittel oder bei der zunehmenden Digitalisierung von Anlagen – gilt es aktuell zu meistern, um stets den höchsten technischen Standard anbieten zu können?

Geschäftsführung der Bidlingmaier Kälte- und Klimatechnik:

Wir sehen aktuell einen sehr dynamischen Wandel in unserem Handwerk. Besonders zwei Entwicklungen prägen die Branche: der Übergang zu klimafreundlicheren Kältemitteln und die zunehmende Digitalisierung moderner Anlagen. Beide Themen bringen große Chancen mit sich, stellen Betriebe aber auch vor neue technische und organisatorische Herausforderungen. Natürliche Kältemittel erfordern teilweise angepasste Anlagenkonzepte, spezielle Sicherheitsmaßnahmen und vor allem kontinuierliche Weiterbildung unserer Fachkräfte.

Neue Bedingungen erfordern immer auch neue Kompetenzen. Im Bereich Digitalisierung sind wir daher immer öfter mit intelligenten Steuerungen oder Analysefunktionen konfrontiert. Auch hier müssen Betriebe auf kontinuierliche Weiterbildung und einen engen Kontakt mit den Herstellern setzen.

Ausblick in die Zukunft

Stuttgart Journal:

Ein wachsamer Blick auf die kommenden Jahre ist für jeden ambitionierten Handwerksbetrieb absolut essentiell. Welche konkreten Innovationen, neuen Dienstleistungen oder strategischen Meilensteine stehen auf der Agenda, um das Unternehmen auch langfristig erfolgreich, krisenfest und absolut zukunftssicher am regionalen Markt aufzustellen?

Geschäftsführung der Bidlingmaier Kälte- und Klimatechnik:

Wir arbeiten aktuell daran auch die Digitalisierung innerhalb unseres Betriebes voran zu bringen mit der Einführung eines neuen ERP-Systems für Handwerksbetriebe. Das bietet uns nicht nur organisatorische Erleichterung sondern schafft auch mehr Raum für unsere Kunden.

Parallel dazu investieren wir verstärkt in digitale Lösungen in den Bereichen Anlagensteuerungen und Fernüberwachung. Dadurch können wir unseren Kunden noch mehr Betriebssicherheit, Transparenz und Effizienz bieten.

Insgesamt verfolgen wir damit eine klare Strategie: technologische Innovation, starke regionale Präsenz und langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden. Diese Kombination ist aus unserer Sicht der Schlüssel, um auch in Zukunft erfolgreich, krisenfest und nachhaltig am regionalen Markt aufgestellt zu sein.