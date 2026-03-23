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Gastrotest: Adana Sofrasi in der Reinsburgstraße

März 23, 2026
AK4711

Der Reporter besuchte das türkische Lokal und war begeistert.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. In der Reinsburgstraße 9 ist das „Adana Sofrasi“ beheimatet. Edle Holztische, luxuriöse Spiegel allgemein ein edles Wohlfühl-Ambiente. Viele türkische Familien, die ihre Temperament ausleben…

Was der Reporter aber toll findet. Er bestellte sich das Gericht Nummer 135 mit Lammfleisch, Reis, Zwiebeln und einer scharfen großen Pepperoni.

Nach etwa 20 Minuten kam das Essen vom streng dreinschauenden Oberkellner. Super lecker, gut durch gegrillt – weil Grillen ist das zentrale Thema des Lokals.

Wenn man reinkommt folgt rechts eine große Showküche mit vorgefertigten Grillspießen.

Auch der türkische Tee (Tschai) schmeckte lecker und noch einen Tick besse als beim Dönermann um die Ecke…

Ambiente: 5 Sterne, Service: 4 Sterne, Essen: 5 Sterne

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