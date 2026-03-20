Wochenend-Tipps zum Weggehen und Wohlfühlen

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Wohin in Stuttgart und Umgebung am verdienten Wochenende? Wir sagen wo was los ist…

Von Alexander Kappen

Freitag, 20. März 2026

Die Stuttgarter Band SHIMMER spielt im Wizemann ein Konzert mit dem Titel „Nie genug“. Im Utopia Kiosk wird die Vernissage der Ausstellung „Schaumweinwut“ in Kooperation mit dem JES eröffnet.

Im Komma in Esslingen steigt im Rahmen des „SOUNDS“-Events ein Konzertabend mit regionalen Bands. Im Goldmark’s läuft die „Schlägerdisco“ unter dem Motto „Starke Songs für softe Seelen“. Der Chaos Disco Club lädt in der Romantica zur Party „How hot is hot?“.

Samstag, 21. März 2026

Das Oscho feiert ab 12 Uhr das „Terrassen Season Opening“ mit DJ Yota und Pitchy&Scratchy, und hofft dabei auf sonniges Wetter.

Bei der „Langen Nacht der Weine“ gibt es von 15 bis 19 Uhr die Wein-Matinée und ab 20 Uhr die Nacht zur Verkostung. Kraftpaule feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit vielen Aktionen, guter Musik und natürlich Bier.

Daniela Wolfer lädt ab 18 Uhr zur Eröffnung ihrer Ausstellung „Hard Ground Wild Heart – a Cowgirl Series“ in der FE50 by Galerie Z ein. In der „Langen Nacht der Museen“ haben Besucher die Möglichkeit, mehr als 60 Museen, Galerien und andere Kunstorte zu erkunden. Wir hatten bereits darüber berichtet.

Sonntag, 22. März 2026

Im Rahmen des „SOUNDS“-Events im Komma in Esslingen finden Workshops statt, bei denen jeder mitmachen kann.