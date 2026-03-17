Gastrocheck: Café Walther in der Calwerstraße 64

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Der Reporter geht hierhin Desöfteren mit Kumpels, um leckere Zimtschnecken und Kaffee zu genießen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Hier trifft sich die Schickeria – das kann man sicherlich feststellen, wenn man ein bisschen das Publikum beobachtet, das hier ein- und ausgeht. Ein bißchen fühlt man sich an Sankt Moritz oder schweizerische Großstädte erinnnert wenn man hier einkehrt.

Hübsche Damen, die aber dezent hochwertig gestylt sind, sehr gepflegte Männer in weißen Jeans und mit einer Frisur, die nur vom Top-Friseur stammen kann.

Leckere Zimtschnecken gibt es hier bei cooler Jazz-Musik, Gemütlichkeit ist Trumpf wie man es von reichen Szene-Lokalen her kennt. Viele weiche Kissen, Holz, Designerlampen, gedämmte Glühbirnen – angenehmes Licht.

An Feiertagen muss man hier schon reservieren. Innen ist es etwas eng, aber durch das Aneinanderdrängen entsteht auch wieder ein cooles Gruppengefühl.

Tolles Café unbedingt einen Besuch wert!

Walther Café Bar