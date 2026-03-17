Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Gastrocheck: Café Walther in der Calwerstraße 64

März 17, 2026 #Gastrocheck
(c) Walther

Der Reporter geht hierhin Desöfteren mit Kumpels, um leckere Zimtschnecken und Kaffee zu genießen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Hier trifft sich die Schickeria – das kann man sicherlich feststellen, wenn man ein bisschen das Publikum beobachtet, das hier ein- und ausgeht. Ein bißchen fühlt man sich an Sankt Moritz oder schweizerische Großstädte erinnnert wenn man hier einkehrt.

Hübsche Damen, die aber dezent hochwertig gestylt sind, sehr gepflegte Männer in weißen Jeans und mit einer Frisur, die nur vom Top-Friseur stammen kann.

Leckere Zimtschnecken gibt es hier bei cooler Jazz-Musik, Gemütlichkeit ist Trumpf wie man es von reichen Szene-Lokalen her kennt. Viele weiche Kissen, Holz, Designerlampen, gedämmte Glühbirnen – angenehmes Licht.

An Feiertagen muss man hier schon reservieren. Innen ist es etwas eng, aber durch das Aneinanderdrängen entsteht auch wieder ein cooles Gruppengefühl.

Tolles Café unbedingt einen Besuch wert!

Walther Café Bar

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Hornisgrinde-Wolf bleibt am Leben – Abschussgenehmigung läuft aus

März 17, 2026
Journal Magazin Topnews

Kolumne: Neues aus dem Stuttgarter Schrebergarten

März 16, 2026
Journal Magazin Topnews

Wilhelma Stuttgart: Nachwuchs bei den Trampeltieren

März 13, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Gastrocheck: Café Walther in der Calwerstraße 64

17. März 2026
Journal Magazin Topnews

Hornisgrinde-Wolf bleibt am Leben – Abschussgenehmigung läuft aus

17. März 2026
Polizeinachrichten Waiblingen

Waiblingen: Falscher Polizeibeamter festgenommen

16. März 2026
Journal Magazin Topnews

Kolumne: Neues aus dem Stuttgarter Schrebergarten

16. März 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen