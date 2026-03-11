Sparkassen in Baden-Württemberg bei Kreditzinsen teurer als Bundesdurchschnitt

Gabrielle Henderson / Unsplash

In Deutschland nehmen Verbraucher zunehmend mehr Kredite für Konsum auf. Längst nicht mehr nur zur Finanzierung von wichtigen Anschaffungen wie einem neuen Auto oder Haushaltsgeräten, immer mehr Personen finanzieren auch alltägliche Ausgaben wie etwa Lebensmittel mit geliehenem Geld. Grund dafür ist vor allem die zunehmende finanzielle Belastung, die mehr und mehr Haushalte durch steigende Energie- und Verbraucherpreise zu spüren bekommen.

Hohe Kreditzinsen machen die Schuldenlast darüber hinaus zusätzlich höher, daher kann ein genauer Vergleich unterschiedlicher Anbieter in jedem Fall Kosten sparen. Was also sollten Verbraucher in Baden-Württemberg diesbezüglich berücksichtigen und wie findet man das beste Angebot für die eigenen Bedürfnisse?

Fast 150 Prozent Zinsunterschied bei baden-württembergischen Sparkassen

In Baden-Württemberg, einem der wirtschaftsstärksten Bundesländer Deutschlands mit höheren Lebenshaltungskosten als in vielen anderen Bundesländern, trifft die finanzielle Belastung viele Haushalte besonders schwer. Wenn ein Kredit letztlich nicht vermeidbar, und die Rückzahlung gesichert ist, gilt es daher einen möglichst günstigen Kredit zu finden, denn was die Kreditzinsen für betrifft, sind die Unterschiede bei den Angeboten der einzelnen Banken, Sparkassen und Kreditinstituten groß:

Bei 11,84 Prozent pro Jahr liegen die durchschnittlichen Zweidrittelzinsen der Sparkassen in Baden-Württemberg für Privatkredite und damit 4,41 Prozent über dem Bundesdurchschnitt sowie 60 Prozent über dem Durchschnitt aller Banken und Vermittler, welche die Redaktion des Fachportals Kreditvergleich.net ausgewertet hat.

Zu diesem Ergebnis kommt eine monatlich von diesem Portal durchgeführte Marktanalyse aller Sparkassen. Die Bandbreite der 2/3-Zinsen aller baden-württembergischen Sparkassen liegt übrigens zwischen 5,48 und 13,59 Prozent – zwischen günstigstem und teuerstem Angebot liegen also fast 150 Prozent.

Zweidrittelzinsen sind die von mindestens zwei Dritteln aller Kreditnehmer tatsächlich entrichteten Zinsen, weshalb ihre Höhe wesentlich aussagekräftiger als etwa die als Schaufensterzinsen bekannten Mindest-Sollzinsen sind, mit denen die Kreditinstitute gerne werben. Wie aber erklären sich diese hohen Unterschiede?

Vom Top-Zinszum Höchstzins: Bonität entscheidet

Zunächst einmal spielen lokale Unterschiede eine maßgebliche Rolle, wenn es um die Frage geht, warum der Zinsunterschied bei den verschiedenen Sparkassen so groß ist. Jede einzelne Sparkasse kalkuliert eigenständig und die regionale Wettbewerbslage und die Filialkosten können weit auseinandergehen.

Darüber hinaus muss man auch zwischen dem sogenannten „Sollzins“ und den realen Zinsen, die für einen Kredit anfallen, unterscheiden. Während der Sollzins, auch Werbezins genannt, ausschließlich Kunden mit Top-Bonität Kreditwürdigkeit vorbehalten ist, müssen Kunden mit schlechterer Bonität einen weitaus höheren Zinssatz in Kauf nehmen. Zu den wichtigsten Kriterien, mit denen Sparkassen und Banken die Bonität einstufen, zählen insbesondere:

Individuelles Zahlungsverhalten: Wer seine Rechnungen immer pünktlich bezahlt, und keine Mahnungen, Insolvenzen oder offene Schulden vorweisen kann, wird dementsprechend besser bewertet, als wenn dies nicht der Fall ist.

Einkommen und Ausgaben: Ein regelmäßiges, möglichst hohes Nettoeinkommen hilft, von der Bonität höher eingestuft zu werden.

Schufa-Score: Negative Schufa-Einträge wirken sich dementsprechend auf die Bonität aus.

Zusätzliche Faktoren: Die Kredithistorie, unregelmäßige Einnahmen oder häufige Umzüge wirken sich ebenfalls auf die Bonitätsbewertung von Banken und Sparkassen aus.

Man sieht also: Nur weil Banken und Sparkassen mit einem bestimmten Prozentsatz für Kredite werben, bedeutet das noch lange nicht, dass man diesen auch erhält. Es ist also wichtig, seine persönliche Bonität im Vorhinein bei der Schufa kostenlos abzufragen und die eigene Kreditwürdigkeit realistisch einzuschätzen, bevor man einzelne Angebote vergleicht.

Angebote unkompliziert miteinander vergleichen und sparen

Moderne Online-Vergleichsportale machen das mühsame einzelne Vergleichen obsolet. Unter Eingabe einiger persönlicher Angaben erhalten Nutzer einen detaillierten Überblick über die Konditionen verschiedener Anbieter.

Filterfunktionen ermöglichen es, ganz gezielt nach Zinsen, Laufzeiten oder den bestbewerteten Angeboten zu suchen und passende Kredite schnell und effektiv zu finden. Generell sollte ein Kredit aber immer nur dann aufgenommen werden, wenn andere Optionen ausgeschlossen werden können und die Rückzahlung definitiv gesichert ist. Andernfalls kann man schnell in eine Schuldenfalle geraten, sofern die vereinbarten Raten nicht zurückgezahlt werden können.

Wer dennoch in eine solche Schuldenfalle gerät, sollte sich schnellstmöglich professionelle Unterstützung suchen, um zeitnah wieder herauszukommen. Viele gemeinnützige Organisationen bieten diesbezüglich anonyme und professionelle Hilfe an.

Fazit

Manchmal kommt man nicht um eine Kreditaufnahme herum und prinzipiell ist auch nichts gegen eine Finanzierung einzuwenden. Um die Kosten aber möglichst gering zu halten und den Kredit schnellstmöglich wieder abzubezahlen, ist ein genauer Vergleich der Konditionen unterschiedlicher Anbieter unumgänglich – so lassen sich je nach Kreditsumme einige Hundert Euro sparen und man zahlt nicht mehr, als man muss.