Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Mal wieder zu Besuch bei Deutschlands offiziell bestem Döner: Alaturka

März 11, 2026
Symbolbild / Pixabay

Der Reporter schaut immer mal wieder in dem türkischen Lokal in der Olgastraße vorbei.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der SJ-Reporter steht auf Döner aber nur qualitativ hochwertigen. Nur der Beykebab am Rotebühlplatz und der Alaturka Döner erfüllen für ihn diese Kriterien. Für neue Tipps (in den Kommentaren gerne) ist er dankbar und würde auch zum Video Gastrotest vorbei kommen. So drehte er auch schon für Regio TV Karlsruhe 2005 einen Döner Test. Der lief im normalen TV.

Auch bei YouTube hat er einen Döner Test gemacht für Stuttgart Journal bei Alaturka. Über 5000 Klicks und fast 50 likes zeigen, dass seine Videos bei einigen Leuten ganz gut ankommen.

Bei seinem aktuellsten Besuch in der Olgastraße bei alaturka war die Seniorchefin da, sie bediente ihn persönlich. Ihr Mann und Gründer von alaturka hat aufgehört. Der Andrang war wie immer sehr groß und die Gemüsetheke schien noch weiter angewachsen zu sein. Mais, Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Reis und gefühlt Dutzende weitere Beilagen gibt es hier. Leckeres Brot und Fleisch sorgen für einen Hochgenuss. Der Preis liegt bei rund 10 Euro. Die sich zwar lohnen aber für viele sicherlich mittlerweile zuviel Geld ist…

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Ähnlicher Beitrag

Journal Regiotainment

Sparkassen in Baden-Württemberg bei Kreditzinsen teurer als Bundesdurchschnitt

März 11, 2026
Journal Regiotainment

Die lautlose Revolution im Fachwerk: Wie die Region Neckar-Alb den Heizungs-Code knackt

März 10, 2026
Journal Magazin Topnews

Wo darf man in Stuttgart kiffen?

März 10, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Regiotainment

Sparkassen in Baden-Württemberg bei Kreditzinsen teurer als Bundesdurchschnitt

11. März 2026
Journal Magazin Topnews

Mal wieder zu Besuch bei Deutschlands offiziell bestem Döner: Alaturka

11. März 2026
Journal Regiotainment

Die lautlose Revolution im Fachwerk: Wie die Region Neckar-Alb den Heizungs-Code knackt

10. März 2026
Esslingen Polizeinachrichten

Tödlicher Verkehrsunfall: Motorradfahrer stirbt zwischen Schlierbach und Ohmden

10. März 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen