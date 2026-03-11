Mal wieder zu Besuch bei Deutschlands offiziell bestem Döner: Alaturka

Symbolbild / Pixabay

Der Reporter schaut immer mal wieder in dem türkischen Lokal in der Olgastraße vorbei.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der SJ-Reporter steht auf Döner aber nur qualitativ hochwertigen. Nur der Beykebab am Rotebühlplatz und der Alaturka Döner erfüllen für ihn diese Kriterien. Für neue Tipps (in den Kommentaren gerne) ist er dankbar und würde auch zum Video Gastrotest vorbei kommen. So drehte er auch schon für Regio TV Karlsruhe 2005 einen Döner Test. Der lief im normalen TV.

Auch bei YouTube hat er einen Döner Test gemacht für Stuttgart Journal bei Alaturka. Über 5000 Klicks und fast 50 likes zeigen, dass seine Videos bei einigen Leuten ganz gut ankommen.

Bei seinem aktuellsten Besuch in der Olgastraße bei alaturka war die Seniorchefin da, sie bediente ihn persönlich. Ihr Mann und Gründer von alaturka hat aufgehört. Der Andrang war wie immer sehr groß und die Gemüsetheke schien noch weiter angewachsen zu sein. Mais, Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Reis und gefühlt Dutzende weitere Beilagen gibt es hier. Leckeres Brot und Fleisch sorgen für einen Hochgenuss. Der Preis liegt bei rund 10 Euro. Die sich zwar lohnen aber für viele sicherlich mittlerweile zuviel Geld ist…

