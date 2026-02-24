Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Hip Hop Trio aus Böblingen: „Junge Arbeiter“

Feb. 24, 2026
Pexels / Pixabay

Ihr Debutalbum „Enter the Dragon“ ist auf dem Markt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart/Böblingen. Der SJ-Reporter hatte schon immer etwas für Nachwuchsmusiker übrig. Nun wurde er auf einem Rap-Trio aus Böblingen aufmerksam. „Junge Arbeiter“ machen coole moderne Musik mit intelligenten Texten. Der moderne Rap ist nicht nur „Low Rider“ und heiße „Strandbienen“ wir zu Zeiten von Dr. Dre…

Die Söhne kurdischer, türkischer und griechischer Gastarbeiter (daher auch der Name) überzeugen mit powervoller Musik. Letztes Jahr veranstalteten die Jungen Arbeiter eine aufsehenserregende Block-Party auf dem Dach einer Shell-Tankstelle in Böblingen.

Der Zweck? Ein unvergessliches Gemeinschaftsfeeling zu erzeugen und der Community etwas zurückzugeben! Diese Veranstaltung war nicht nur ein Party-Hit, sondern ein Akt der Solidarität und Zusammengehörigkeit, der die Herzen vieler berührte!

Hier ein Musikvideo von ihnen auf YouTube:

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Jubiläum: Der Stuttgarter „Neckar Käptn“ wird 70

Feb. 25, 2026
Journal Magazin Topnews

Filmakademie BW: Annie Award für „A Sparrow’s Song“

Feb. 25, 2026
Journal

Präzision aus dem Rems-Murr-Kreis – Ein Familienunternehmen als Motor für den Maschinenbau

Feb. 24, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Jubiläum: Der Stuttgarter „Neckar Käptn“ wird 70

25. Februar 2026
Journal Magazin Topnews

Filmakademie BW: Annie Award für „A Sparrow’s Song“

25. Februar 2026
Journal

Präzision aus dem Rems-Murr-Kreis – Ein Familienunternehmen als Motor für den Maschinenbau

24. Februar 2026
Journal Magazin Topnews

Hip Hop Trio aus Böblingen: „Junge Arbeiter“

24. Februar 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen