Hip Hop Trio aus Böblingen: „Junge Arbeiter“

Ihr Debutalbum „Enter the Dragon“ ist auf dem Markt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart/Böblingen. Der SJ-Reporter hatte schon immer etwas für Nachwuchsmusiker übrig. Nun wurde er auf einem Rap-Trio aus Böblingen aufmerksam. „Junge Arbeiter“ machen coole moderne Musik mit intelligenten Texten. Der moderne Rap ist nicht nur „Low Rider“ und heiße „Strandbienen“ wir zu Zeiten von Dr. Dre…

Die Söhne kurdischer, türkischer und griechischer Gastarbeiter (daher auch der Name) überzeugen mit powervoller Musik. Letztes Jahr veranstalteten die Jungen Arbeiter eine aufsehenserregende Block-Party auf dem Dach einer Shell-Tankstelle in Böblingen.

Der Zweck? Ein unvergessliches Gemeinschaftsfeeling zu erzeugen und der Community etwas zurückzugeben! Diese Veranstaltung war nicht nur ein Party-Hit, sondern ein Akt der Solidarität und Zusammengehörigkeit, der die Herzen vieler berührte!

Hier ein Musikvideo von ihnen auf YouTube:

