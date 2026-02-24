Fahrgastplus bei Personalnot: VDV zieht kritische Bilanz für das Mobilitätsjahr 2025

Pau Casals / Unsplash

Die aktuelle Bilanz des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) für das abgeschlossene Jahr 2025 sorgt in der Branche für gemischte Gefühle. Zwar konnte mit bundesweit 9,86 Milliarden Fahrgastfahrten ein moderater Zuwachs von 0,8 Prozent verzeichnet werden, doch die strukturellen Probleme hinter den Kulissen verschärfen sich drastisch.

In der Region Stuttgart sowie in anderen Landeshauptstädten wird deutlich: Die Mobilitätswende krankt nicht am mangelnden Interesse der Bürger, sondern an einem beispiellosen Personalnotstand und explodierenden Betriebskosten.

Vier Jahre PBefG-Reform: Eine ernüchternde Zwischenbilanz

Ein zentraler Pfeiler der aktuellen Debatte ist die Bilanz der Reform des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), die im August 2021 in Kraft trat. Ziel der Gesetzgebung war es, den ÖPNV durch flexible On-Demand-Angebote zu stärken und gleichzeitig das traditionelle Gewerbe vor unlauterem Wettbewerb durch digitale Plattformen zu schützen. Heute, viereinhalb Jahre später, fällt das Urteil der Experten ambivalent aus.

Die geschaffenen Tarifkorridore und Festpreisoptionen für vorbestellte Fahrten haben zwar rechtliche Sicherheit gebracht, doch die Umsetzung scheitert oft an der operativen Basis.

In der Praxis zeigt sich, dass die technische Aufrüstung allein nicht ausreicht. Eine moderne Taxizentrale in Mainz oder Stuttgart fungiert heute als hochkomplexer Datenknotenpunkt, der Echtzeitinformationen an nationale Mobilitätsplattformen liefern muss. Diese digitalen Anforderungen der Reform haben insbesondere kleine und mittelständische Betriebe vor enorme Investitionshürden gestellt.

Trotz dieser Hürden hat die Branche technisch massiv aufgeholt:

Wo vor wenigen Jahren noch analoger Funk und manuelle Tabellen dominierten, bestimmen heute Cloud-basierte Flottenmanagementsysteme das Bild. Moderne Schnittstellen ermöglichen es, dass Taxis und Mietwagen nahtlos in die Apps der Verkehrsverbünde integriert werden.

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz können Nachfragespitzen heute präziser vorhergesagt werden als je zuvor. Diese Systeme analysieren Wetterdaten, Großveranstaltungen und Verspätungen im Schienenverkehr in Echtzeit, um Fahrzeuge proaktiv dort zu positionieren, wo sie benötigt werden.

Doch während die Branche technisch aufgerüstet hat und intelligente Algorithmen heute eine nahezu perfekte Auslastung der Flotten ermöglichen, offenbart sich in der Praxis eine eklatante Lücke: Die beste Dispositions-Software ist wertlos, wenn die Fahrersitze leer bleiben.

Fachkräftemangel: 60.000 Stellen bis 2030 unbesetzt

Der VDV-Präsident Ingo Wortmann warnte bei der Vorstellung der Zahlen in Berlin eindringlich vor einem drohenden Kollaps der Versorgungsqualität. Der Fachkräftemangel hat sich zum größten Risiko für die Verkehrswende entwickelt.

Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2030 deutschlandweit rund 60.000 Stellen im Fahrdienst neu besetzt werden müssen, um auch nur das aktuelle Leistungsniveau zu halten.

In Stuttgart führt dies bereits jetzt dazu, dass Taktverdichtungen, die politisch gewollt sind, aufgrund von Personalmangel verschoben werden müssen.

Verschärft wird die Situation durch die jüngste Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13,90 Euro zum 1. Januar 2026. Während die Anpassung aus sozialpolitischer Sicht notwendig war, um die Attraktivität der Berufe im Fahrdienst zu steigern, stellt sie die Unternehmen vor einefinanzielle Zerreißprobe.

Da die Personalkosten im öffentlichen und privaten Personenverkehr oft mehr als 60 Prozent der Gesamtausgaben ausmachen, ist ein Anstieg der Tarife unumgänglich. Viele Kommunen stehen nun vor der schwierigen Entscheidung, entweder die Ticketpreise massiv zu erhöhen oder das Angebot auszudünnen.

Deutschlandticket und Sanierungsstau: Die Finanzierung am Limit

Das Deutschlandticket bleibt mit 14,6 Millionen Abonnenten ein Erfolg, doch die Rahmenbedingungen verschärfen sich. Trotz der Preisanpassung auf 63 Euro zum Jahresbeginn 2026 bleibt die Finanzierung der Einnahmeausfälle – geschätzt 3,8 Milliarden Euro – ein politischer Streitpunkt.

Da Mehreinnahmen fast vollständig durch hohe Energiekosten und Tarifabschlüsse aufgezehrt werden, fehlt Geld für die Substanz. Zwar investiert die Deutsche Bahn 2026 die Rekordsumme von 23 Milliarden Euro, doch ein Sanierungsstau von 120 Milliarden Euro sorgt weiterhin für erhebliche Einschränkungen im Netz.

Technologische Ansätze gegen den Personalnotstand

Um den operativen Kollaps abzuwenden, setzt die Branche auf Innovationen. Seit Ende 2025 erlaubt die neue Fernlenk-Verordnung (StVFernLV) das Telefahren im Regelbetrieb. Hierbei steuern Operatoren Fahrzeuge aus der Ferne, was die Effizienz steigert. Parallel dazu weitet sich der Einsatz autonomer Shuttles aus. Dennoch bleibt die Lage prekär: Allein im Bussektor fehlen aktuell 20.000 Fachkräfte.

Für Pendler in Metropolregionen wie Stuttgart oder Mainz bedeutet dies wachsende Unsicherheit. Politische Mobilitätsgarantien sind unter diesen Bedingungen kaum haltbar. Experten fordern daher eine radikale Neugestaltung der Finanzierung: Günstige Tarife allein retten die Verkehrswende nicht, wenn die operative Basis der Dienstleister wegbricht.

Fazit: Sackgasse oder Neustart?

Die Mobilitätswende steht am Scheideweg. Trotz hoher Akzeptanz und digitaler Höchstleistung droht das System an der fehlenden menschlichen Komponente zu scheitern. Wenn smarte Algorithmen auf leere Cockpits treffen, verpufft der technologische Fortschritt. Kostendruck und marode Infrastrukturen verschärfen diese Lage zusätzlich.

Um den Kollaps im Nahverkehr abzuwenden, genügt es nicht, attraktive Preise und moderne Software zu präsentieren. Vielmehr bedarf es einer nachhaltigen Investition in das Personal und stabiler Finanzierungsmodelle. Nur wenn Arbeit im Fahrdienst wieder eine Perspektive bietet, lässt sich die Versorgungssicherheit dauerhaft gewährleisten.