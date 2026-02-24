Präzision aus dem Rems-Murr-Kreis – Ein Familienunternehmen als Motor für den Maschinenbau

PIRO4D / Pixabay

Zwischen sanften Hügeln und Streuobstwiesen des Rems-Murr-Kreises hat sich ein Unternehmen etabliert, das weltweit für seine Präzisionsprodukte geschätzt wird. Die rogatti Bewegungstechnik GmbH & Co. KG in Auenwald-Däfern verkörpert, was die Region Stuttgart wirtschaftlich auszeichnet: mittelständische Exzellenz gepaart mit Innovationskraft.

Hidden Champion der Bewegungstechnik in Auenwald

Als Familienunternehmen in zweiter Generation verbindet rogatti schwäbische Tugenden mit modernster Fertigungstechnologie. Während große Konzerne oft im Rampenlicht stehen, sind es gerade diese spezialisierten Mittelständler, die das Rückgrat der regionalen Wirtschaft bilden. Ihre Produkte finden sich in Maschinen und Anlagen rund um den Globus – von der Textilindustrie über die Lebensmittelproduktion bis zur Pharmabranche.

Die Kombination aus traditionellem Handwerk und innovativer Ingenieurskunst macht das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Der Standort im Rems-Murr-Kreis bietet dabei ideale Voraussetzungen: eine exzellente Infrastruktur, qualifizierte Fachkräfte aus der Region und die Nähe zu wichtigen Absatzmärkten im süddeutschen Raum.

Spezialisierung als Erfolgsfaktor im globalen Wettbewerb

Die Kernkompetenz des Auenwalder Unternehmens liegt in der Entwicklung und Fertigung hochpräziser Bewegungstechnik. Als Experten für Teleskopzylinder haben sie sich eine Nische erschlossen, in der technische Perfektion über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.

Diese mehrstufigen Zylindersysteme ermöglichen große Hublängen bei kompakter Bauweise – eine Herausforderung, die höchste Fertigungspräzision erfordert. Neben Teleskopzylindern umfasst das Portfolio auch Pneumatikzylinder, Edelstahlantriebe sowie Schlag- und Rüttelelemente. Was alle Produkte vereint: Sie entstehen in enger Abstimmung mit den Kunden. Individuelle Lösungen statt Massenware – diese Philosophie unterscheidet rogatti von Billiganbietern und macht das Unternehmen zum bevorzugten Partner anspruchsvoller Industriekunden.

Die jahrzehntelange Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Bewegungstechnik ermöglicht es dem Team, auch für komplexeste Anforderungen maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Dabei profitieren Kunden von der umfassenden Beratungskompetenz und dem technischen Know-how, das sich über Generationen im Familienunternehmen aufgebaut hat.

Wirtschaftsmotor für die Region Stuttgart

Die Bedeutung solcher Spezialisten für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg kann kaum überschätzt werden. Rogatti beschäftigt hochqualifizierte Fachkräfte aus der Region und bildet kontinuierlich Nachwuchs aus.

Damit trägt das Unternehmen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs bei und stärkt die lokale Wirtschaftsstruktur. Die enge Vernetzung mit regionalen Zulieferern und Dienstleistern schafft zusätzliche Arbeitsplätze im Umfeld. Von der CNC-Fertigung über Oberflächenbehandlung bis zur Logistik profitieren zahlreiche Betriebe von der Zusammenarbeit.

Diese Wertschöpfungsketten machen den Standort resilient gegenüber globalen Krisen. Gleichzeitig fungiert Rogatti als Technologiebotschafter der Region. Wenn Teleskopzylinder aus Auenwald in Produktionsanlagen weltweit zum Einsatz kommen, stärkt das den Ruf der gesamten Wirtschaftsregion Stuttgart als Hightech-Standort. Die Investitionen in modernste Produktionsanlagen und Forschung sichern nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, sondern strahlen positiv auf das gesamte industrielle Ökosystem der Region aus.

Qualität „Made in Germany“ als Markenzeichen

Die konsequente Fertigung in Deutschland ist für rogatti mehr als ein Standortfaktor – es ist eine bewusste Entscheidung für Qualität. Während viele Wettbewerber Produktionsschritte ins Ausland verlagern, setzt das Familienunternehmen auf die Vorteile des heimischen Standorts: kurze Wege, direkte Kommunikation und vollständige Kontrolle über jeden Fertigungsschritt.

Diese Philosophie zahlt sich aus. Die Zertifizierungen nach ISO 9001 und EMAS-Verordnung unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Kunden schätzen die Verlässlichkeit und Langlebigkeit der Produkte – Eigenschaften, die gerade bei sicherheitsrelevanten Komponenten wie Teleskopzylindern entscheidend sind. Das Bekenntnis zum Standort Deutschland manifestiert sich auch in kontinuierlichen Investitionen in moderne Fertigungsanlagen und die Weiterbildung der Mitarbeiter.

So bleibt das Unternehmen technologisch an der Spitze. Jedes einzelne Bauteil durchläuft strenge Qualitätskontrollen, bevor es das Werk verlässt. Diese kompromisslose Haltung gegenüber Qualität hat rogatti einen erstklassigen Ruf in der Branche eingebracht und sorgt für langfristige Kundenbeziehungen, die oft über Jahrzehnte Bestand haben.

Zukunftsperspektiven eines innovativen Mittelständlers

Die Erfolgsgeschichte von rogatti zeigt exemplarisch, wie mittelständische Unternehmen durch Spezialisierung und Qualität im globalen Wettbewerb bestehen können. Die Nachfrage nach präziser Bewegungstechnik wächst mit der fortschreitenden Automatisierung in allen Industriebereichen. Teleskopzylinder werden überall dort benötigt, wo auf begrenztem Raum große Bewegungen realisiert werden müssen.

Für die Region Stuttgart bedeuten solche Hidden Champions wirtschaftliche Stabilität und Innovationskraft. Sie sind weniger anfällig für Konjunkturschwankungen als Massenproduzenten und tragen durch ihre Spezialisierung zur technologischen Vielfalt bei. rogatti beweist: Familienunternehmen mit klarer Ausrichtung, technischer Expertise und regionalem Bewusstsein haben beste Zukunftsaussichten. Sie sind das Fundament, auf dem der Wohlstand der Region Stuttgart aufbaut – heute und in kommenden Generationen.

Die digitale Transformation bietet zusätzliche Chancen für Optimierung und Vernetzung in der Produktion. Gleichzeitig eröffnen sich durch neue Technologien und Werkstoffe weitere Anwendungsfelder für hochpräzise Bewegungstechnik, die das Wachstumspotenzial des Unternehmens langfristig sichern.