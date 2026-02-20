Bald wieder: Stuttgarter „Lange Nacht der Museen“

Portraitor / Pixabay

Am 21. März kann man wieder an über 60 Orten in der Schwabenmetropole Kunst genießen, Dinge entdecken und Live-Musik genießen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der Bunker unter dem Stuttgarter Marktplatz war traditionell ein Highlight der vom Stadtmagazin veranstalteten „Langen Nacht der Museen“. Hier standen die Leute lange Schlange. Auch der Reporter war schon unten und bewunderte die vielen Räume mit abgeplatzter Tapete unter dem Marktplatz. Hier versteckte man sich vor den Bomben der Alliierten.

Heute ist es eines von über 60 Attraktionen der „Langen Nacht der Museen“. Von 18 – 1 Uhr geht es wieder rund. Shuttle Busse fahren die Besucher wieder von Location zu Location. Die Oldtimer Show gibt es wieder vorm Neuen Schloss.

Handwerk und Live-Musik sorgen für beste Unterhaltung. Auch im Hafen gibt es wieder ein Lichtshow. 2025 waren 20 000 Besucher vor Ort.

Infos und Karten hier: https://www.lange-nacht.de/