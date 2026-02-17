Reportage: Tierische Stuttgarter Waldspaziergänge

Pixabay / NeuPaddy / CC0

Der Reporter geht gerne in den Wald. Der Stuttgarter hat überraschend spannende Seiten zu bieten.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Irgendwo im Stuttgarter Wald. Der fängt genau dort an, wo die graue und voll gesprayte Betonwüste aufhört… Mindestens 1 Stunde geht der Reporter gern mal in die Wald-Natur mit ihren schattigen Seiten, den bunt gefiederten Spechten, die mit ihren Schnäbeln hartnäckig auf die stabilen Baumstämme einhämmern und den einen oder anderen Wurm rauszulocken. Rotfarbige Eichhörnchen springen mit ihren großen Schwänzchen geschickt von Baum zu Baum. Immer wieder begegnet man Hundebesitzern beim Gassi gehen mit ihren kleinen vierbeinigen Lieblingen, die oft auch tierische Klamotten anhaben. Damit kann sich der Reporter einfach nicht anfreunden, denn in der Tierwelt gibt es normalerweise keine Kleider…

Der Reporter hat nach dem Spaziergang regelmäßig schlammig braune Sportschuhe weil er die Waldwege ausprobiert und dabei auch mal einen sehr schlammigen gerät…

Egal das gehört dazu. Der Wald duftet nach frischer Luft, nach Tannennadeln und an einem Freizeitplatz gibt es Feuerstellen wo Jugendliche ein Feuer gemacht hatten. Es glüht noch und der Reporter sihet schon von weitem den grauen Rauch der meterweit in den Himmel steigt. Als Feuerfan legt er trockenes Holz und zum Anfeuern Tannenzweige nach. Er erfreut sich am lodernden Feuer und da es sich um eine gesicherte Feuerstelle handelt fühlt sich auch niemand der Jogger und Gassi geher bedroht.

Große Aussichtsplätze mit rostigen, braunen Gleisen und breiten Brücken darüber, die mit bunten Graffitti voll gesprüht sind, eine tolle Aussicht auf einen Teil von Stuttgart und auch eine Schlucht mit Bächle erfreuen den Reporter, der sich über ein gut wachsendes Moos erfreut und darüber streicht um sich am kuscheligen Gefühl zu erfreuen.

Entspannt dreinschauende Spaziergänger streifen an ihm vorbei, der Großstadtstress liegt hinter ihnen, selbst die Hunde machen einen entspannten Eindruck, anstatt zu kläffen und damit zu nerven, laufen sie brav neben ihren Herrchen.