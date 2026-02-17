Phantombild nach schwerer Körperverletzung in Reutlinger Parkhaus veröffentlicht

Reutlingen. Nach einem gewaltsamen Angriff auf einen 31-Jährigen Ende September 2025 dauern die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden an. Nun wurde ein Phantombild eines bislang unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Die Tat ereignete sich am Nachmittag des 27. September 2025 in einem Parkhaus in der Bantlinstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 31-Jährige dort von drei Männern angegriffen. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt das Opfer unter anderem schwere Verletzungen im Gesicht.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden sollen die Angreifer Schlagstöcke sowie eine Gas- oder Luftdruckpistole eingesetzt haben. Durch die Gewalteinwirkung zog sich der Mann eine schwerwiegende Verletzung an einem Auge zu. Es besteht das Risiko, dass er auf diesem Auge dauerhaft sein Sehvermögen verliert. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Tübingen und die Kriminalpolizei in Reutlingen nahmen unmittelbar nach der Tat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung auf.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft – Zwei Männer weiter gesucht

Im Zuge der ersten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger als Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Haftbefehl. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Identität der beiden mutmaßlichen Komplizen ist bislang nicht geklärt. Um die Fahndung voranzubringen, wurde auf Grundlage von Zeugenaussagen ein Phantombild eines der gesuchten Männer erstellt und über das Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg veröffentlicht.

Der abgebildete Mann wird als etwa 185 Zentimeter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt beschrieben. Er soll ungefähr 90 Kilogramm wiegen und eine kräftige, sportliche Statur haben. Zur Tatzeit habe er kurz rasierte Haare sowie einen Dreitagebart getragen.

Die Ermittlungen zur vollständigen Aufklärung des Angriffs dauern an. Die Behörden bitten Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können oder die Tat beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.



https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/reutlingen-schwere-koerperverletzung/