Streuobstbäume in Metzingen trotz laufendem Widerspruchsverfahren gefällt

Die Stadt Metzingen hat am 11. Februar 44 Streuobstbäume für ein geplantes Ganzjahresbad entfernt, obwohl gegen die Rodungsgenehmigung bereits Widerspruch eingelegt worden war. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland hat daraufhin Anzeige erstattet und fordert die Rückgängigmachung der Maßnahmen.

Dirk Meyer (kai)

Wenige Minuten nach Erteilung der Rodungsgenehmigung ging der Widerspruch des BUND bei allen beteiligten Stellen ein. Ein solcher Widerspruch entfaltet nach geltendem Recht eine aufschiebende Wirkung, sodass bis zur Klärung des Vorgangs keine Baumfällungen hätten stattfinden dürfen.

Die betroffenen Streuobstbäume befanden sich im Gebiet Bongertwasen, wo die Kommune einen Sauna- und Wellnessbereich für das neue Schwimmbad errichten will.

Rechtliche Grundlagen des Streuobstschutzes

Das baden-württembergische Naturschutzgesetz stellt Streuobstwiesen ab einer Größe von 1.500 Quadratmetern unter besonderen Schutz. Rodungen solcher Bestände bedürfen einer behördlichen Genehmigung.

Wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt oder der Bestand eine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt oder die Artenvielfalt hat, ist eine Nutzungsänderung ausgeschlossen.

Die gefällten Bäume dienten zahlreichen geschützten Tierarten als Lebensraum, darunter Goldammer und Halsbandschnäpper, der marmorierte Goldkäfer sowie verschiedene Wildbienenarten und Fledermäuse.

Vorgeschichte des Bauvorhabens

Der Gemeinderat hatte sich bereits im Mai 2018 für den Bau des Ganzjahresbades am Standort Bongertwasen entschieden. Naturschutzverbände äußerten von Anfang an Bedenken gegen die Planungen und reichten im April 2025 eine Stellungnahme zum Bebauungsplan ein.

Darin forderten sie alternative Planungen, die eine Überbauung der Streuobstwiesen vermeiden würden. Die vorgelegten Konzepte sehen neben dem Schwimmbadbereich auch Flächen für Wellness, Gastronomie und Parkplätze vor.

Konsequenzen und Forderungen

Der BUND verlangt von der Stadtverwaltung eine umfassende Aufklärung des Vorgangs. Zudem sollen sämtliche weiteren Arbeiten auf der betroffenen Fläche eingestellt werden. Die Naturschützer kritisieren, dass die Verantwortlichen über den geplanten Widerspruch informiert gewesen seien und dennoch mit den Fällarbeiten begonnen hätten.

Nach Ansicht des Verbandes steht dieses Vorgehen im Widerspruch zum Selbstverständnis Metzingens als Biosphären- und Naturwaldgemeinde.

Die örtlichen Naturschutzgruppen hatten sich für eine flächensparende Planung eingesetzt, um die Interessen der Bevölkerung an einem neuen Schwimmbad mit den Belangen des Natur- und Artenschutzes in Einklang zu bringen.

Die nun vollzogenen Rodungen machen eine solche Abstimmung nachträglich unmöglich. Der weitere Verlauf des Verfahrens wird zeigen müssen, welche rechtlichen Folgen das Vorgehen der Stadt nach sich zieht und ob eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands möglich ist.