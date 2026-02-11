Stuttgart Journal

Gastrotest „La Comedian“ in der Büchsenstraße

Feb. 11, 2026

Leckere italienische Küche mit verglasten Fenstern. So hat man eine gute Sicht auf die „Komödie des Lebens“ – so die Bedeutung des Namens.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Hier geht der Reporter öfters mal mit seinen Kumpels hin. Leckere Ministrone (Gemüsesuppe), Ravioli und Tiramisu nach Art des Hauses im Glas mit jeder Menge Früchten – So geht italienisches gutes Essen!

Tolle gefühlvolle italienische Musik läuft im Hintergrund. Tolle Lampen und Holzmöbel sorgen für urige Atmosphäre.

Durch die verglasten Fenster sieht man auf die belebte Fußgängerzone.

Nette Kellner runden das „Dolce Vita“ ab. („Gutes Leben“). Auch nicht sooo teuer!

Essen: 5 Sterne, Ambiente: 4 Sterne, Service: 5 Sterne

Ristorante La Commedia – Das italienische Restaurant in Stuttgart.

