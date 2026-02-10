ÖPNV Baden-Württemberg: Weiter auf Wachstum

Stuttgart. Der Liniennahverkehr in Baden-Württemberg hat im Jahr 2024 erneut mehr Fahrgäste verzeichnet und setzt damit den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fort. Trotz des Zuwachses werden die Höchststände aus der Zeit vor der Corona-Pandemie weiterhin nicht erreicht, während das Angebot an Fahrten und Plätzen deutlich ausgeweitet wurde.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Verkehrsunternehmen mit Sitz im Südwesten im vergangenen Jahr rund 1,1 Milliarden Menschen mit Bussen und Bahnen im Nahverkehr befördert haben. Gegenüber 2023 entspricht dies einem Plus von vier Prozent.

Dirk Meyer (kai)

Im Vergleich zum Jahr 2019, das als letztes Jahr vor der Pandemie gilt, liegt die Zahl der Fahrgäste jedoch weiterhin rund zehn Prozent niedriger. Damals wurden etwa 1,2 Milliarden Fahrten gezählt. Auch im bundesweiten Vergleich zeigt sich ein ähnlicher Trend: Deutschlandweit nutzten 2024 insgesamt rund 11,5 Milliarden Menschen den Liniennahverkehr, was einem stärkeren Zuwachs von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zum Liniennahverkehr zählen dabei Fahrten bis zu 50 Kilometern oder mit einer Dauer von maximal einer Stunde.

Busse tragen den größten Teil des Verkehrs

Ein Blick auf die genutzten Verkehrsmittel zeigt deutliche Unterschiede. Mehr als die Hälfte aller Fahrgäste, konkret 51,9 Prozent, waren 2024 mit Omnibussen unterwegs. Regionalzüge und S-Bahnen kamen zusammen auf einen Anteil von 14,8 Prozent. Auffällig ist die Bedeutung der Straßenbahnen: Obwohl sie nur in 13 der 44 Stadt- und Landkreise im Land verkehren, entfiel auf sie ein Drittel aller Fahrgäste im Liniennahverkehr.

Diese Verteilung spiegelt sich nicht vollständig im Umfang der gefahrenen Strecken wider. Insgesamt legten Busse und Bahnen auf den Nahverkehrslinien 442 Millionen Fahrzeugkilometer zurück, also die Summe aller gefahrenen Kilometer. Busse dominierten dabei mit 80,7 Prozent beziehungsweise 357 Millionen Kilometern. Eisenbahnen erreichten 47 Millionen Kilometer, was einem Anteil von 10,6 Prozent entspricht, während Straßenbahnen mit 38 Millionen Kilometern auf 8,6 Prozent kamen.

Kürzere Wege, große Gesamtdistanz

Die durchschnittliche Strecke pro Fahrgast lag im Nahverkehr bei etwa acht Kilometern. Addiert man diese Wege, ergibt sich für 2024 eine Gesamtstrecke von 8,8 Milliarden Kilometern, die alle Fahrgäste zusammen zurückgelegt haben. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ebenfalls einen Anstieg von vier Prozent, das Niveau von 2019 wird jedoch noch um sechs Prozent verfehlt.

Je nach Verkehrsmittel unterscheidet sich die typische Reiseweite deutlich. Fahrgäste in Regional- und S-Bahnen legten im Schnitt 16,4 Kilometer zurück, während Busnutzer auf durchschnittlich 7,7 Kilometer kamen. Bei Straßenbahnen waren es mit vier Kilometern die kürzesten Wege.

Deutlich ausgeweitetes Angebot

Während Fahrgastzahlen und zurückgelegte Strecken noch unter den Werten von 2019 liegen, hat sich das Angebot an verfügbaren Plätzen im Nahverkehr spürbar erhöht. Dieses Angebot wird über sogenannte Platzkilometer gemessen, also die Zahl der Sitz- und Stehplätze multipliziert mit den gefahrenen Kilometern. Im Jahr 2024 standen den Fahrgästen insgesamt 58,4 Milliarden solcher Platzkilometer zur Verfügung.

Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr entspricht dies einem Zuwachs von 18 Prozent. Zurückzuführen ist diese Entwicklung unter anderem auf den Einsatz größerer Fahrzeuge sowie auf eine leicht gestiegene Fahrleistung. Insgesamt fuhren Busse und Bahnen rund zwei Prozent mehr Kilometer als 2019, wodurch mehr Kapazität für den täglichen Verkehr bereitgestellt wurde.