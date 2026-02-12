Stuttgart Journal

Kolumne: Abenteuerlicher Stuttgarter Waschsalon

Feb. 12, 2026
Der Reporter besucht seit einiger Zeit regelmäßig einen Waschsalon in der Paulinenstraße und gerät dabei in Abenteuer des Alltags.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Die Paulinenstraße ist bekannt für seine Drogenszene, bei der es auch heute wieder eine Razzia mit mehreren Polizeiwagen gab. Auch ein Waschsalon ist in der Paulinenstraße angesiedelt. Die Befürchtungen des Reporters dass sich die Junkies hier mit ihm eine Waschmaschine teilen haben sich nicht bestätigt. Nie war ein Drogensüchtiger im Waschsalon zu sehen.

Dafür bediente sich eine Drogensüchtige aber an der 80 Euro Kleidertasche vom Breuninger des Reporter. Sie stahl die Tasche wie ihm Augenzeugen berichteten. Denn das Waschen dauert rund 30 Minuten und das anschließende Trocknen noch einmal soviel. In der Zwischenzeit erledigt der Reporter wie andere Kunden andere Dinge in der Nähe. Die große Tasche mitzuschleppen ist einfach total unbequem.

Ab und zu kommt man auch mit anderen Kunden ins Gespräch. So erzählte dem Reporter eine Kundin davon, dass im Salon früher ein Gastwirt seine verfetteten Küchentücher gewaschen hat, was eigentlich verboten ist.

Seit kurzem funktionieren die Waschmaschinen nicht richtig. Die Uhrzeit läuft von den 31 Minuten für einen Waschgang nicht mehr runter sondern bleibt minutenlang auf 31 Minuten stehen. Kurzerhand informierte der Reporter den Kundenservice. „Das werden unsere Techniker sofort erledigen“, versuchte ihn eine Mitarbeiter zu beruhigen. „Das haben Sie letzte Woche schon einmal versprochen“ entgegnete der Reporter aber schlagfertig. Denn es war bereits der zweite Anruf des Reporters beim Waschsalon-Kundenservice…

