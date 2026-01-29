Stuttgart Journal

Gastrotest: „Cotidiano" am Marktplatz

Jan. 29, 2026
Im Breuninger Gebäude befindet sich das coole Lokal im Erdgeschoss. Hier blickt man auf den Stuttgarter Marktplatz.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das Lokal kann man als Speise-Café bezeichnen. Hier kann man lecker essen. Wohlfühl-Ambiente mit stylischen Lampen, edlem Holz an der Wand, schönen Holztischen, großen modernen Foto-Bildern.

Der Reporter genießt hier leckeren frisch gepressten Orangensaft, eine superleckere Minz-Limonade (Basil-Limonade), ein Avocado-Lachs-Sandwich mit Spiegeleiern und vieles mehr.

Nette Kellnerinnen haben noch Spaß an ihrem Job: Auch am Tisch wischen und bedienen fröhlich-freundlich! Durch die voll verglaste Seitenwand sieht man auf den Stuttgarter Marktplatz.

Am Sonntag ist das Café so voll, dass man nur mithilfe einer Reservierung noch einen der rund 50 Plätze innen bekommt. Außen sind es noch einmal 30 Plätze, aber bei dem kalten Wetter derzeit wird nur der Innenbereich genutzt.

Essen: 5 Sterne, Service: 5 Sterne, Ambiente: 5 Sterne

Cotidiano Marktplatz – Stuttgart Speisekarte

