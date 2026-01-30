Cannabis Anbau: Fellbacher Anbauverein „Greenhouse Farming“ hat erste Cannabis-Ernte eingeholt

Matteo Paganelli / Unsplash

Dennoch fehlt dem Verein eines: Jede Menge neuer Mitglieder!

Von Alexander Kappen

Fellbach. Der Verein war einer der ersten in der Region Stuttgart, die eine Lizenz zum Anbau von Cannabis erhalten hat. Der Verein besitzt aktuell 15 Mitglieder, angebaut wird auf 250 Quadratmetern in einem 3300 Quadratmeter großen Gewächshaus.

Die Bedingungen auf dem Gelände in Fellbach waren gut – aber die gesetzlichen Vorgaben streng. Gewächshäuser gelten rechtlich als Freifläche, deshalb mussten engmaschige, hohe Sicherheitszäune mit Übersteig- und Untergrabungsschutz um die Anlage gebaut werden. Kameraüberwachung, Bewegungsmelder, Alarmanlage mit Sicherheitsdienst gehören zur Grundausstattung.

Der Anbau im Gewächshaus erfolgt ohne künstliches Licht und ohne Klimaanlage – je nachdem wie das Wetter wird. Wenn es zu warm wird, öffnen die Fellbacher Hanfgärtner die Fenster oder kühlen das Gewächshaus von oben mit Wasser, um die Temperatur im Innern abzukühlen.

Hier noch ein Video aus unserem YouTube-Kanal passend zum Thema:

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.