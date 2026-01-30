Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Cannabis Anbau: Fellbacher Anbauverein „Greenhouse Farming“ hat erste Cannabis-Ernte eingeholt

Jan. 30, 2026
Matteo Paganelli / Unsplash

Dennoch fehlt dem Verein eines: Jede Menge neuer Mitglieder!

Von Alexander Kappen

Fellbach. Der Verein war einer der ersten in der Region Stuttgart, die eine Lizenz zum Anbau von Cannabis erhalten hat. Der Verein besitzt aktuell 15 Mitglieder, angebaut wird auf 250 Quadratmetern in einem 3300 Quadratmeter großen Gewächshaus.

Die Bedingungen auf dem Gelände in Fellbach waren gut – aber die gesetzlichen Vorgaben streng. Gewächshäuser gelten rechtlich als Freifläche, deshalb mussten engmaschige, hohe Sicherheitszäune mit Übersteig- und Untergrabungsschutz um die Anlage gebaut werden. Kameraüberwachung, Bewegungsmelder, Alarmanlage mit Sicherheitsdienst gehören zur Grundausstattung.

Der Anbau im Gewächshaus erfolgt ohne künstliches Licht und ohne Klimaanlage – je nachdem wie das Wetter wird. Wenn es zu warm wird, öffnen die Fellbacher Hanfgärtner die Fenster oder kühlen das Gewächshaus von oben mit Wasser, um die Temperatur im Innern abzukühlen.

Hier noch ein Video aus unserem YouTube-Kanal passend zum Thema:

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Gastrotest: „Cotidiano“ am Marktplatz

Jan. 29, 2026
Journal Magazin Topnews

Neues Café hat sich auf Desert spezialisiert: „Tiramistu“

Jan. 28, 2026
Journal Magazin Topnews

Stuttgarter Silvesterlauf: Zum 33. Mal wurde zum Jahreswechsel in der Kälte geschwitzt

Jan. 27, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Cannabis Anbau: Fellbacher Anbauverein „Greenhouse Farming“ hat erste Cannabis-Ernte eingeholt

30. Januar 2026
Journal Magazin Topnews

Gastrotest: „Cotidiano“ am Marktplatz

29. Januar 2026
Journal Magazin Topnews

Neues Café hat sich auf Desert spezialisiert: „Tiramistu“

28. Januar 2026
Journal Magazin Topnews

Stuttgarter Silvesterlauf: Zum 33. Mal wurde zum Jahreswechsel in der Kälte geschwitzt

27. Januar 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen