Neues Café hat sich auf Desert spezialisiert: „Tiramistu“

Petrovhey / Pixabay

Im Milaneo dem größten Kaufhaus in Stuttgart kann man hier gleich zum süßen Nachtisch übergehen – ohne sich mit Hauptspeise und gesundem Grünzeug „rumzuquälen“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Süße Versuchungen im Becher: Das Café bietet verschiedene Tiramisu-Varianten an, die in praktischen Plastikverpackungen serviert werden und sich ideal zum Mitnehmen eignen. Nachdem das Café vor rund einem Jahr im Stuttgarter Westen in der Bebelstraße 23 eröffnet hat, ist es nun auch mit einer zweiten Filiale im Milaneo vertreten.

Auf der Speisekarte stehen ausgefallene Sorten wie „Dubai Chocolate Tiramisu“, „Nutella Tiramisu“ oder „Kinder Bueno Tiramisu“, die vor allem Naschkatzen ansprechen dürften.

Übrigens: Matcha ist ein fein gemahlener grüner Tee aus den Blättern der Camellia-sinensis-Pflanze. Der Begriff stammt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt „gemahlener Tee“. Traditionell ist Matcha fester Bestandteil der japanischen Teezeremonie. Charakteristisch sind seine leuchtend grüne Farbe und der leicht süßliche Geschmack. Aufgrund seiner hohen Qualität und Vielseitigkeit erfreut sich Matcha auch hierzulande wachsender Beliebtheit – nicht nur als Tee, sondern auch als Zutat in Getränken und Speisen.