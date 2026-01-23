Wandel der Prostitution in Baden-Württemberg

Permanentka / Pixabay

Weg von Eros-Centern hin zu Privatwohnungen und Internet-Anzeigen. Dies birgt einige Risiken.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In ganz Baden-Württemberg tut sich etwas in Sachen käuflicher Liebe. Wohl auch dank dem Internet. Immer mehr Prostituierte verlassen die Bordelle und arbeiten selbstständig in Privatwohnungen. Sie sparen sich so die hohe Tagesmiete in Bordellen.

Aber so entgehen sie der ärztlichen Kontrolle in Eros-Centern. Hier schaut regelmäßig ein Amtsarzt vorbei und checkt die Frauen durch auf Geschlechtskrankheiten und andere Dinge. Die Mehrheit der Prostiuierten kommt aus Osteuropa. Hinzu kommen Sexarbeiterinnen aus Südamerika und Asien.

Apartment-Hotels sind sehr beliebt bei den Prostiuierten. Hier kann man sich einige Wochen einquartieren, Freier gegen Bargeld abkassieren. Steuerliche Abgaben hat man hier nicht solange man nicht als offizielle Sexarbeiterin angemeldet ist.



In Baden-Württemberg geht die Zahl der gemeldeten Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sowie der einschlägigen Betriebe weiter zurück. Nach Angaben des Statistischen Landesamts waren Ende 2024 insgesamt 3.762 Personen offiziell in diesem Gewerbe registriert, mit dem größten Anteil in Stuttgart, gefolgt vom Landkreis Böblingen.

Zum Vergleich: 2019 lag die Zahl der registrierten Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter noch bei 4.972. Seit der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes im Jahr 2017 werden die entsprechenden Daten regelmäßig erhoben. Seither ist ein anhaltender Abwärtstrend zu beobachten – sowohl bei Personen als auch bei Betrieben. Die Zahl der gemeldeten Bordelle sank von 314 im Jahr 2018 auf 192 im Jahr 2024.