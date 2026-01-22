Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Tierschützer jubeln: 1. Vegane Fleischerei im Ländle in Stuttgart eröffnet

Jan. 22, 2026
Tierjannbr / Freeimages.com

Hier gibt es Fleisch- und Wurstähnliche Produkte, aber kein Tier musste dafür sterben! Toll findet das das Tierschutz-liebende Stuttgart Journal.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In ganz Baden-Württemberg ist das einzigartig: Eine Metzgerei ohne echtes Fleisch. In den Produkten stecken nur pflanzliche Inhaltsstoffe. Es ist die siebte Filiale in Deutschland aber im Ländle die Allererste. Der 54-jährige backnanger Andreas Holz ist Franchisenehmer des Dresdner StartUps.

Die Idee der Veganen Fleischerei entstand genau durch diesen Wunsch: Gewohnte Geschmäcker und Gerichte wie damals von Oma zubereitet – nur eben in etwas moderner, nämlich ohne tierische Bestandteile. Mit der Philosophie “Friends Not Food” sind wir angetreten und sie dient uns jeden Tag aufs neue als Motivation, die Welt ein klein wenig gerechter zu machen: für alle Tiere und Menschen.

Seitdem ist unser Team stetig gewachsen und wir sind dankbar für jeden, der sich mit uns auf diese Mission begeben hat. Wir möchten als Unternehmen für mehr stehen als “nur” die Produktion von Lebensmitteln; unsere Kernwerte wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Weltoffenheit sind unsere Leitplanken der täglichen Arbeit.

Die Vegane Fleischerei | Friends not Food

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Ertappter Schwarzfahrer verletzt drei Kontrolleure

Jan. 20, 2026
Journal Magazin Topnews

Auch 2026: Kältebus wieder helfend unterwegs

Jan. 16, 2026
Journal Magazin Topnews

Inflation in Baden-Württemberg moderat: Preise steigen 2025 um 2,4 Prozent

Jan. 13, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Tierschützer jubeln: 1. Vegane Fleischerei im Ländle in Stuttgart eröffnet

22. Januar 2026
Journal Magazin Topnews

Ertappter Schwarzfahrer verletzt drei Kontrolleure

20. Januar 2026
Ludwigsburg Polizeinachrichten

Ludwigsburg: Schüsse und Brand an Geschäftshaus

16. Januar 2026
Journal Magazin Topnews

Auch 2026: Kältebus wieder helfend unterwegs

16. Januar 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen