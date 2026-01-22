Tierschützer jubeln: 1. Vegane Fleischerei im Ländle in Stuttgart eröffnet

jannbr / Freeimages.com

Hier gibt es Fleisch- und Wurstähnliche Produkte, aber kein Tier musste dafür sterben! Toll findet das das Tierschutz-liebende Stuttgart Journal.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In ganz Baden-Württemberg ist das einzigartig: Eine Metzgerei ohne echtes Fleisch. In den Produkten stecken nur pflanzliche Inhaltsstoffe. Es ist die siebte Filiale in Deutschland aber im Ländle die Allererste. Der 54-jährige backnanger Andreas Holz ist Franchisenehmer des Dresdner StartUps.

Die Idee der Veganen Fleischerei entstand genau durch diesen Wunsch: Gewohnte Geschmäcker und Gerichte wie damals von Oma zubereitet – nur eben in etwas moderner, nämlich ohne tierische Bestandteile. Mit der Philosophie “Friends Not Food” sind wir angetreten und sie dient uns jeden Tag aufs neue als Motivation, die Welt ein klein wenig gerechter zu machen: für alle Tiere und Menschen.

Seitdem ist unser Team stetig gewachsen und wir sind dankbar für jeden, der sich mit uns auf diese Mission begeben hat. Wir möchten als Unternehmen für mehr stehen als “nur” die Produktion von Lebensmitteln; unsere Kernwerte wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Weltoffenheit sind unsere Leitplanken der täglichen Arbeit.

Die Vegane Fleischerei | Friends not Food