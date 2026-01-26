Kolumne: Chaos! – Baustellen wohin das Auge reicht

Portraitor / Pixabay

Der Raum Stuttgart leidet unter täglichem Stau aber auch unter den Baustellen, die fast jede Straße „einkassieren“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In Sindelfingen gibt es ein Hotel, das man mit dem Auto nur über den Gehweg erreichen kann. Die Straße ist eine einzige Baustelle. Zahlreiche Baustellenampel sollen das Chaos regeln, allerdings haben wohl Jugendliche diese verstellt, sodass man sie gar nicht wahrnimmt.

Das Autofahren macht im Raum Stuttgart kaum noch Spaß, denn man muss Umleitungen in Kauf nehmen. So entstehen neue Wege zur Arbeit oder zum Freizeitverein. Nach einem Jahr baustelle hat man sich dann an den neuen (Fahr-)Weg gewöhnt und dann ist die Baustelle abgeschlossen und man muss sich wieder an den „alten“ Weg gewöhnen. Was für ein Chaos! Grund dafür sind die Baustellen, die es im Raum Stuttgart immer häufiger gibt. Fast jeder Stadtteil und fast jede Straße leidet darunter.

Es gibt neue Fahrbahnmarkierungen meist in Gelb, die die „neue“ Straße markieren. Wenn die Baustelle fertig ist, sorgen diese neuen Fahrbahnen dann wieder nur für eins: Chaos!

Auch Stuttgart 21 ist eine riesige Baustelle und ist total verzögert: ein Bauchaos sondergleichen. Immer wieder kommt es zu Ausfällen im S-Bahn-Betrieb deshalb. Wenn S 21 fertig ist soll es Europa modernster Bahnhof sein. Bis dahin ist der Stuttgarter Hauptbahnhof das reinste Chaos. Neue Eingänge sorgen für ein total neues „Bild“ des Bahnhofes…

Na dann bleibt dem Reporter nur noch eins. Schwäbische Ordnung genießen nämliche leckere Maultaschen in der heißen Brühe! Hier läßt sich der Reporter nichts neues andrehen!!!