Ertappter Schwarzfahrer verletzt drei Kontrolleure

Jan. 20, 2026

In der U-Bahn Linie 12 in der Stuttgarter Stadtmitte wollte ein 21-Jähriger die Strafe nicht bezahlen. Spektakulär: Um sich das Bußgeld zu sparen rannte er über die Sitze und attackierte drei Kontrolleure.

Von Alexander Kappen  

Stuttgart-Mitte. Am Montag den 12, Januar um 18,55 Uhr in der U-Bahn-Linie 12 wurde ein 21-jähriger Fahrgast von einem 23-jährigen Fahrkartenkontrolleur überprüft. Anstatt an der Haltestelle „Olgaeck“ eine Fahrkarte vorzuzeigen, denn er hatte keine, versuchte der Schwarzfahrer zu flüchten. Spektakulär: Er rannte über die Sitze und ließ sich zunächst auch nicht von drei Kontrolleuren aufhalten.

Alle drei Opfer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei wurde alarmiert. Die konnte den Schwarzfahrer vor Ort festnehmen. Die Kontrolleure hatten ihn wohl in einen Kampf verwickelt und ihn so aufgehalten bis die Polizeibeamte eintrafen.

Alle drei Kontrolleure waren noch nicht lange im Dienst. Ihr Alter: 23 Jahre (2) und 21 Jahre.

Fact am Rande: In Berlin gibt es ein Gefängnis, in dem ein Drittel der Insassen wegen Schwarzfahrens sitzen!

Auch 2026: Kältebus wieder helfend unterwegs

Jan. 16, 2026
Inflation in Baden-Württemberg moderat: Preise steigen 2025 um 2,4 Prozent

Jan. 13, 2026
BW: Finanzämter verlängern Bearbeitungsdauer von Steuererklärungen

Jan. 13, 2026

