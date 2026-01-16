Stuttgart Journal

Auch 2026: Kältebus wieder helfend unterwegs

Jan. 16, 2026
Stephen Lorenz / DRK

Die Stadt Stuttgart und der Deutsches Rote Kreuz (DRK) Kreisverband helfen wieder vorbildhaft Obdachlosen. Sie sponsern den Kältebus.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Warme Decken, warme Schlafsäcke, heißer Tee und Medikamente – der Kältebus ist wieder im Stuttgarter Stadtgebiet unterwegs, vor allem an Plätzen wo Obdachlosen nächtigen, um zu helfen. Die Stadt Stuttgart und der DRK Kreisverband sponsern die mobile Einrichtung. Wir berichten wieder gerne über die tolle soziale Einrichtung, die sicherlich auch Leben rettet.

Nachts wird es bitter kalt, warme Schlafsäcke und Decken helfen zu überleben. Bei Temperaturen von 0 Grad und kälter ist der Bus von 22 bis 2 Uhr unterwegs.

Zwei Ehrenamtliche des DRK suchen gezielt öffentliche Plätze auf, an denen sich obdachlose Menschen aufhalten könnten. Sie informieren über Hilfsangebote, geben heißen Tee aus und geben bei Bedarf Schlafsäcke oder Einmaldecken aus.

Die Stadt Stuttgart und das DRK bitten alle Stuttgarter darum, der Kältebus‐Hotline Hinweise auf hilfebedürftige Personen mitzuteilen. So können das DRK und die bürgerschaftlich Engagierten die Route des Kältebusses aktuell an die Aufenthaltsorte obdachloser Personen anpassen. Über die Telefonnumer 112 kann man dies melden!

