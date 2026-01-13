Inflation in Baden-Württemberg moderat: Preise steigen 2025 um 2,4 Prozent

dlnny / freeimages.com

Die Preise für Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs haben sich in Baden-Württemberg zum Jahresende 2025 weiterhin moderat entwickelt. Im Dezember lag die Teuerungsrate unter dem Jahresdurchschnitt, während sich einzelne Warengruppen deutlich unterschiedlich entwickelten.

Im Dezember 2025 stiegen die durchschnittlichen Verbraucherpreise in Baden-Württemberg gegenüber dem Vormonat leicht an. Gleichzeitig fiel der Preisauftrieb im Vergleich zum Vorjahr geringer aus als im Jahresmittel, was vor allem auf rückläufige Energiepreise und eine verhaltene Entwicklung bei Lebensmitteln zurückzuführen ist.

Entwicklung der Preise zum Jahresende

Die Inflationsrate, also die Preisveränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres, lag im Dezember 2025 bei 1,9 Prozent. Damit bewegte sich die Teuerung unterhalb der durchschnittlichen Jahresteuerung. Gegenüber November 2025 erhöhte sich das allgemeine Preisniveau um 0,2 Prozent. Der zugrunde liegende Verbraucherpreisindex, der die Preisentwicklung eines typischen Warenkorbs abbildet, erreichte damit einen Stand von 122,6 Punkten, bezogen auf das Basisjahr 2020.

Über das gesamte Jahr 2025 hinweg stiegen die Verbraucherpreise in Baden-Württemberg im Durchschnitt um 2,4 Prozent. Im Jahr zuvor hatte der Zuwachs noch bei 2,2 Prozent gelegen. Damit setzte sich der leichte Aufwärtstrend bei den Lebenshaltungskosten fort, wenn auch ohne starke Ausschläge zum Jahresende.

Lebensmittelpreise mit gegenläufigen Tendenzen

Bei Nahrungsmitteln zeigte sich im Dezember ein uneinheitliches Bild. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Preise insgesamt leicht um 0,1 Prozent zurück. Besonders deutlich verbilligten sich Speisefette und Speiseöle, deren Preise um 8,5 Prozent sanken. Auch Milch, andere Milchprodukte sowie Eier wurden im Monatsvergleich um 2,9 Prozent günstiger.

Demgegenüber verteuerten sich frische Produkte wie Gemüse und Obst spürbar. Die Preise für Gemüse legten um 4,1 Prozent zu, Obst wurde um 3,4 Prozent teurer. Diese Entwicklungen glichen die Preisrückgänge in anderen Bereichen teilweise aus.

Im Jahresvergleich fiel der Preisanstieg bei Lebensmitteln gering aus. Gegenüber Dezember 2024 lagen die Preise insgesamt um 0,2 Prozent höher. Einzelne Produktgruppen wichen davon jedoch stark ab. Deutlich teurer wurden unter anderem Konfitüren, Marmeladen und Honig mit einem Plus von 22,1 Prozent sowie Kaffee und ähnliche Produkte, die um 19,7 Prozent anzogen. Spürbare Preisrückgänge gab es hingegen bei pflanzlichen Ölen, die um 38,3 Prozent günstiger wurden, sowie bei Zucker mit einem Minus von 4,1 Prozent.

Sinkende Energiepreise dämpfen Inflation

Einen dämpfenden Effekt auf die Gesamtinflation hatten die Energiepreise. Im Vergleich zum November sanken sie im Dezember um 0,4 Prozent. Heizöl verbilligte sich um 2,7 Prozent, Kraftstoffe insgesamt um 0,4 Prozent.

Auch im Jahresvergleich lagen die Energiepreise niedriger als im Dezember 2024. Insgesamt betrug der Rückgang 0,6 Prozent. Heizöl war um 6,7 Prozent günstiger, Benzin um 0,7 Prozent. Diesel stellte eine Ausnahme dar und verteuerte sich um 2,2 Prozent. Die Kosten für Gas, einschließlich der laufenden Betriebskosten, stiegen um 1,1 Prozent.

Preisentwicklung ohne Energie und Lebensmittel

Die sogenannte Kerninflation, die stark schwankende Preise für Energie und Nahrungsmittel ausklammert und damit die längerfristige Preisentwicklung im Alltag widerspiegelt, erhöhte sich im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr lag sie bei 2,4 Prozent und damit weiterhin über der allgemeinen Inflationsrate von 1,9 Prozent.

Diese Entwicklung zeigt, dass sich Preissteigerungen in anderen Bereichen des täglichen Lebens, etwa bei Dienstleistungen oder langlebigen Gütern, stabil auf einem höheren Niveau halten, auch wenn Energie und Lebensmittel zuletzt entlastend wirkten.