BW: Finanzämter verlängern Bearbeitungsdauer von Steuererklärungen

Pavel Danilyuk / pexels

Stuttgart. Die Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen für das Jahr 2024 hat in den Finanzämtern im Jahr 2025 im Durchschnitt rund sieben Wochen in Anspruch genommen. Damit setzte sich eine moderate Verlängerung der Bearbeitungszeiten fort, die vor allem auf organisatorische Effekte im Zuge angepasster Abgabefristen zurückgeführt wird.

Dirk Meyer (kai)

Nach Angaben aus der Finanzverwaltung wurden Einkommensteuererklärungen im Jahr 2025 durchschnittlich innerhalb von 45 Tagen abgeschlossen. Die Angaben beziehen sich auf die Finanzämter in Baden-Württemberg und geben einen Einblick in die Entwicklung der Bearbeitungsdauer nach den pandemiebedingten Sonderregelungen der Vorjahre.

Wie lang dauert die Bearbeitung meine Steuererlärung?

Im zeitlichen Vergleich zeigt sich, dass die durchschnittliche Bearbeitungsdauer Schwankungen unterliegt. Während im Jahr 2024 im Mittel 41 Tage benötigt wurden, lag die Bearbeitungszeit im Jahr 2023 bei 54 Tagen. Die im Jahr 2025 ermittelten 45 Tage markieren damit eine leichte Verlängerung gegenüber dem Vorjahr, bleiben jedoch unter dem Niveau von 2023.

Die Bearbeitungsdauer beginnt mit dem Eingang der vollständigen Steuererklärung bei der zuständigen Behörde und endet mit dem Erlass des Steuerbescheids. In diese Zeitspanne fallen sowohl die automatisierte als auch die manuelle Prüfung der Angaben, mögliche Rückfragen sowie interne Abstimmungsprozesse. Die zunehmende Nutzung elektronischer Übermittlungswege, insbesondere über das Portal ELSTER, ist dabei seit Jahren ein fester Bestandteil des Verfahrens.

Auswirkungen angepasster Abgabefristen

Als wesentlicher Faktor für die im Jahr 2025 beobachtete Verlängerung wird die schrittweise Rückkehr zu den regulären Abgabefristen genannt, die vor der Corona-Pandemie galten. In den Jahren zuvor waren die Fristen mehrfach verlängert worden, um Steuerpflichtigen und beratenden Berufen zusätzliche zeitliche Spielräume einzuräumen.

Mit der Verkürzung dieser Fristen gingen im Jahr 2025 zeitweise besonders viele Steuererklärungen gleichzeitig bei den Finanzämtern ein. Die hohe Zahl parallel eingehender Erklärungen führte dazu, dass nicht alle Vorgänge unmittelbar bearbeitet werden konnten. In der Folge erhöhte sich die durchschnittliche Verweildauer der Erklärungen im Bearbeitungsprozess.

Organisation der Steuerverwaltung

Die Finanzämter sind darauf angewiesen, den Arbeitsanfall über das Jahr hinweg möglichst gleichmäßig zu verteilen. Ballungen, wie sie durch gleichzeitige Abgaben entstehen, können zu temporären Rückständen führen, auch wenn die personelle Ausstattung unverändert bleibt. Die Bearbeitung erfolgt dabei weiterhin nach gesetzlichen Vorgaben und internen Priorisierungen.

Unabhängig von der durchschnittlichen Dauer kann die Bearbeitungszeit im Einzelfall variieren. Komplexe Sachverhalte, unvollständige Angaben oder notwendige Nachweise können zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen. Umgekehrt lassen sich einfach strukturierte Erklärungen, insbesondere bei ausschließlicher Nutzung elektronischer Datenübermittlungen, in kürzerer Zeit abschließen.

Die nun veröffentlichten Zahlen verdeutlichen, dass sich die Bearbeitungszeiten nach den pandemiebedingten Ausnahmeregelungen neu einpendeln. Die Entwicklung der kommenden Jahre wird maßgeblich davon abhängen, wie sich Abgabeverhalten, technische Verfahren und organisatorische Rahmenbedingungen weiterentwickeln.