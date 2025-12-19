Stuttgarter Promis helfen an Weihnachten Bedürftigen

MART PRODUCTION / Pexels

Die Gattin von Oberbürgermeister Frank Nopper (64, CDU) hilft am 23. Dezember Bedürftigen mit kostenlosem Verteilen von 1000 Gemüse-Eintöpfen – schön heiß natürlich!

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Gudrun Nopper (55), die OB-Gattin hat einen Verein gegründet: „Stille Not e.V“. Am 23. November verteilt ihr Verein an Bedürftige unter der Paulinenbrücke nahe der Johanneskirche wo sich die Stuttgarter Drogenszene übrigens auch trifft, Gemüseeintöpfe. Von 11 bis 13 Uhr verteilt sich höchstpersönlich die heißen Mahlzeiten an Obdachlose, Drogenabhängige, Hartz 4er und an jeden bei dem das Geld knapp ist.

Auch eine Scheibe Brot ist bei der Suppe mit Gemüseinlage dabei. Man will etwas gegen Hunger aber auch Einsamkeit tun. Toll findet das das Stuttgart Journal!

Auch der bekannte Festwirt Marcel Benz (45, der regelmäßig auf dem Volksfest ein Festzelt betreibt unterstützt die Aktion.

1000 Vegetarische Linsen-Gemüse-Eintöpfe werden einen Tag vor Weihnachten viele Hungrige Stuttgarter satt machen.

Übrigens: Wer ein Behältnis mitbringt, eine Tupperdose zum Beispiel, kann weitere Portionen für seine Lieben zuhause mitnehmen.