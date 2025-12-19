Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Stuttgarter Promis helfen an Weihnachten Bedürftigen

Dez. 19, 2025
MART PRODUCTION / Pexels

Die Gattin von Oberbürgermeister Frank Nopper (64, CDU) hilft am 23. Dezember Bedürftigen mit kostenlosem Verteilen von 1000 Gemüse-Eintöpfen – schön heiß natürlich!

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Gudrun Nopper (55), die OB-Gattin hat einen Verein gegründet: „Stille Not e.V“. Am 23. November verteilt ihr Verein an Bedürftige unter der Paulinenbrücke nahe der Johanneskirche wo sich die Stuttgarter Drogenszene übrigens auch trifft, Gemüseeintöpfe. Von 11 bis 13 Uhr verteilt sich höchstpersönlich die heißen Mahlzeiten an Obdachlose, Drogenabhängige, Hartz 4er und an jeden bei dem das Geld knapp ist. 

Auch eine Scheibe Brot ist bei der Suppe mit Gemüseinlage dabei. Man will etwas gegen Hunger aber auch Einsamkeit tun. Toll findet das das Stuttgart Journal!

Auch der bekannte Festwirt Marcel Benz (45, der regelmäßig auf dem Volksfest ein Festzelt betreibt unterstützt die Aktion.

1000 Vegetarische Linsen-Gemüse-Eintöpfe werden einen Tag vor Weihnachten viele Hungrige Stuttgarter satt machen.

Übrigens: Wer ein Behältnis mitbringt, eine Tupperdose zum Beispiel, kann weitere Portionen für seine Lieben zuhause mitnehmen.

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Biber-Verordnung: Naturschutzverbände lehnen geplante Verordnung ab

Dez. 19, 2025
Journal Magazin Topnews

Globale Start-up-Allianz: Studentische Reporter vernetzen Seoul mit Stuttgart und der Welt

Dez. 19, 2025
Journal Magazin Topnews

Baden-Württemberg: Zahl ausländischer Weihnachtsbaum-Importe steigt

Dez. 19, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Biber-Verordnung: Naturschutzverbände lehnen geplante Verordnung ab

19. Dezember 2025
Journal Magazin Topnews

Stuttgarter Promis helfen an Weihnachten Bedürftigen

19. Dezember 2025
Journal Magazin Topnews

Globale Start-up-Allianz: Studentische Reporter vernetzen Seoul mit Stuttgart und der Welt

19. Dezember 2025
Polizeinachrichten Stuttgart Waiblingen

Polizei und Ordnungsamt führen „Testkäufe“ in durch

19. Dezember 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen