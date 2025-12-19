Globale Start-up-Allianz: Studentische Reporter vernetzen Seoul mit Stuttgart und der Welt

Delegation von studentischen Korrespondenten hat in den vergangenen Monaten eine digitale Brücke zwischen dem asiatischen Innovationsraum und westlichen Tech-Zentren geschlagen.

Im Fokus der Berichterstattung standen dabei nicht nur das Silicon Valley, sondern explizit auch die deutsche Ingenieurskunst und die Start-up-Szene, wie sie in der Region Stuttgart beheimatet ist.

Dirk Meyer (kai)

Das Projekt „K-Global Correspondents“, initiiert vom südkoreanischen Ministerium für KMU und Start-ups (MSS), hat sich im Jahr 2025 von einer reinen Bildungsinitiative zu einem ernstzunehmenden journalistischen Netzwerk entwickelt. Zwischen April und Dezember formierte sich eine Gruppe von 30 angehenden Akademikern, um die globalen Verflechtungen der Wirtschaft neu zu kartieren.

Während 25 Reporter die dynamische Szene innerhalb Südkoreas abdeckten, wurden fünf Korrespondenten strategisch an internationalen Schlüsselpositionen platziert – darunter in den USA, Frankreich, Ägypten und Deutschland.

Vor Ort in den Innovationszentren: Von Baden-Württemberg bis Kalifornien

Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Arbeit der Auslandskorrespondenten, die physisch in den jeweiligen Märkten präsent waren. In Deutschland konzentrierte sich die Berichterstattung auf die Schnittstellen zwischen traditioneller Industrie und jungen Technologieunternehmen – ein Markenzeichen von Standorten wie der Region Stuttgart.

Der hier stationierte Korrespondent agierte nicht aus der Distanz, sondern begab sich direkt in die Messehallen und Technologieparks.

Die Aufgabe bestand darin, die oft abstrakte „Start-up-DNA“ greifbar zu machen. Es wurden Interviews mit lokalen Fachexperten geführt und deutsche Best-Practice-Beispiele für das asiatische Publikum aufbereitet. Diese Arbeit vor Ort ging weit über bloßes Beobachten hinaus: Die Studierenden fungierten als kulturelle Dolmetscher, die erklärten, wie deutsche Technologie-Cluster funktionieren und welche Synergien für koreanische Gründer relevant sein könnten.

Parallel dazu lieferten in Deutschland aktive Studenten über ein ganzes Jahr hinweg Einblicke in den deutschen Markt, was die Kontinuität der internationalen Präsenz unterstreicht.

Die Übersetzung komplexer Politik in die Sprache der „Gen Z“

Die journalistische Herausforderung lag in der Transformation der Inhalte. Die Korrespondenten standen vor der Aufgabe, sperrige Themen wie staatliche Förderrichtlinien oder technische Spezifikationen in Formate zu gießen, die auf Smartphones konsumiert werden.

Die Analyse der produzierten Links und Kanäle zeigt eine klare Präferenz für visuelles Storytelling: Dynamische „Short-Form“-Videos, die den Lärm und die Energie einer Tech-Messe einfangen, wechselten sich ab mit prägnanten „Card News“ – grafisch aufbereiteten Nachrichten, die komplexe Sachverhalte auf einen Blick verständlich machen.

In nur sieben Monaten produzierte das Team 495 dieser multimedialen Inhalte. Dabei wurde bewusst auf die formelle Strenge klassischer Pressemitteilungen verzichtet. Stattdessen setzten die Reporter auf die Authentizität der Augenhöhe.

Ein Video-Interview mit einem Start-up-Gründer wirkt durch die Linse eines gleichaltrigen Studenten unmittelbarer als durch die Kamera eines offiziellen Fernsehteams. Diese Strategie der Entbürokratisierung der Information ist der Kern des Erfolgsmodells.

Organische Reichweite durch private Netzwerke

Das Verbreitungsmodell der „K-Global Correspondents“ bricht mit herkömmlichen PR-Strategien. Anstatt auf zentrale Kanäle zu setzen, nutzten die Studierenden ihre eigenen, privaten Social-Media-Profile als Multiplikatoren. Jeder Reporter wurde so zum Sender im eigenen Mikrokosmos.

Die Bilanz dieser dezentralen Strategie ist beachtlich: Über 2.900 Mal wurden die Inhalte geteilt, begleitet von fast 2.400 direkten Interaktionen in Form von Kommentaren und Diskussionen.

Durch diese Vorgehensweise diffundierten staatliche Informationen organisch in private Netzwerke. Was als offizielle Politik begann, endete als Diskussionsthema in den Feeds tausender Studenten weltweit. Die Inhalte wurden dabei in sechs Sprachen publiziert, was die Barrierefreiheit maximierte und sicherstellte, dass die Berichte über das deutsche Start-up-Ökosystem oder die Innovationen aus Frankreich auch international rezipiert wurden. Es entstand ein „Youth Global Press Team“, das nationale Grenzen im digitalen Raum faktisch auflöste.