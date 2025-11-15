Kaufhaus Mitte: Lustige Schwaben-Artikel entdeckt

Ak4711

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. In der Fluxus-Passage (ehemals Calwer Passage) war das Kaufhaus Mitte der Renner! Hier findet man viele Stuttgart-Fan Artikel.

Und vor allem auch Produkte von kleineren Firmen und Producern. Das Konzept des Ladens ist es kleinere regionale Unternehmen zu unterstützen. Der Reporter schaute mal wieder vorbei im neuen Domizil im Königsbau.

Gleich neben dem VfB-Shop gelegen, bleiben hier Dutzende Passanten draußen stehen, denn hier sind lustige Postkarten mit frechen Sprüchen aufgestellt. Sie solle ndie Kunden anlocken, was hervorragend funktioniert.

Im Laden gibt es Wühltische und Tausende Artikel, für Kids, Teenies, Erwachsene, Männer, Frauen – für jeden was dabei!

Der Reporter fand hier lustige Jutetaschen mit Aufdrucken wie „ich bin eine Maultasche“ (Foto)…

