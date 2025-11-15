Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Kaufhaus Mitte: Lustige Schwaben-Artikel entdeckt

Nov. 15, 2025
Ak4711

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. In der Fluxus-Passage (ehemals Calwer Passage) war das Kaufhaus Mitte der Renner! Hier findet man viele Stuttgart-Fan Artikel.

Und vor allem auch Produkte von kleineren Firmen und Producern. Das Konzept des Ladens ist es kleinere regionale Unternehmen zu unterstützen. Der Reporter schaute mal wieder vorbei im neuen Domizil im Königsbau.

Gleich neben dem VfB-Shop gelegen, bleiben hier Dutzende Passanten draußen stehen, denn hier sind lustige Postkarten mit frechen Sprüchen aufgestellt. Sie solle ndie Kunden anlocken, was hervorragend funktioniert.

Im Laden gibt es Wühltische und Tausende Artikel, für Kids, Teenies, Erwachsene, Männer, Frauen – für jeden was dabei!

Der Reporter fand hier lustige Jutetaschen mit Aufdrucken wie „ich bin eine Maultasche“ (Foto)…

Kaufhaus Mitte Stuttgart

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Spannende Geschichte und schwäbische Leckereien: Bärenschlössle

Nov. 14, 2025
Journal Magazin Topnews

VfB-Fans-Shop Königsbau: Adventskalender ideales Weihnachtsgeschenk

Nov. 12, 2025
Journal Magazin Topnews

Homeoffice in BW: Immer noch über dem Bundesdurchschnitt

Nov. 11, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Kaufhaus Mitte: Lustige Schwaben-Artikel entdeckt

15. November 2025
Journal Magazin Topnews

Spannende Geschichte und schwäbische Leckereien: Bärenschlössle

14. November 2025
Journal Magazin Topnews

VfB-Fans-Shop Königsbau: Adventskalender ideales Weihnachtsgeschenk

12. November 2025
Journal Magazin Topnews

Homeoffice in BW: Immer noch über dem Bundesdurchschnitt

11. November 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen