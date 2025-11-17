Fußballjongleur: Tolle Show auf der Königstraße

Portraitor / Pixabay

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Viel Applaus erhielt Sinan am Freitagnachmittag nahe des Schlossplatzes. Der Fußballjongleur aus Delmenhorst im hohen Norden hat schon mehrere Jongleur-Guinessbuch-Weltrekorde aufgestellt.

Er balancierte auf seinem Einrad und jonglierte gleichzeitig mit 5 Fußbällen (mit den Händen).

Dutzende Passanten blieben stehn und klatschten und spendeten den einen oder anderen Euro in den aufgestellten Hut des Künstlers.

Hier seine Homepage: https://www.eventpeppers.com/de/fussballvirtuose

Hier das Video in unserem beliebten YouTube-Kanal.

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.