Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Fußballjongleur: Tolle Show auf der Königstraße

Nov. 17, 2025
Portraitor / Pixabay

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Viel Applaus erhielt Sinan am Freitagnachmittag nahe des Schlossplatzes. Der Fußballjongleur aus Delmenhorst im hohen Norden hat schon mehrere Jongleur-Guinessbuch-Weltrekorde aufgestellt.

Er balancierte auf seinem Einrad und jonglierte gleichzeitig mit 5 Fußbällen (mit den Händen).

Dutzende Passanten blieben stehn und klatschten und spendeten den einen oder anderen Euro in den aufgestellten Hut des Künstlers.

Hier seine Homepage: https://www.eventpeppers.com/de/fussballvirtuose 

Hier das Video in unserem beliebten YouTube-Kanal.

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Kaufhaus Mitte: Lustige Schwaben-Artikel entdeckt

Nov. 15, 2025
Journal Magazin Topnews

Spannende Geschichte und schwäbische Leckereien: Bärenschlössle

Nov. 14, 2025
Journal Magazin Topnews

VfB-Fans-Shop Königsbau: Adventskalender ideales Weihnachtsgeschenk

Nov. 12, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Fußballjongleur: Tolle Show auf der Königstraße

17. November 2025
Journal Magazin Topnews

Kaufhaus Mitte: Lustige Schwaben-Artikel entdeckt

15. November 2025
Journal Magazin Topnews

Spannende Geschichte und schwäbische Leckereien: Bärenschlössle

14. November 2025
Journal Magazin Topnews

VfB-Fans-Shop Königsbau: Adventskalender ideales Weihnachtsgeschenk

12. November 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen