Fußballjongleur: Tolle Show auf der Königstraße

Von Alexander Kappen
Stuttgart-Mitte. Viel Applaus erhielt Sinan am Freitagnachmittag nahe des Schlossplatzes. Der Fußballjongleur aus Delmenhorst im hohen Norden hat schon mehrere Jongleur-Guinessbuch-Weltrekorde aufgestellt.
Er balancierte auf seinem Einrad und jonglierte gleichzeitig mit 5 Fußbällen (mit den Händen).
Dutzende Passanten blieben stehn und klatschten und spendeten den einen oder anderen Euro in den aufgestellten Hut des Künstlers.
Hier seine Homepage: https://www.eventpeppers.com/de/fussballvirtuose
Hier das Video in unserem beliebten YouTube-Kanal.