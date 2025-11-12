Stuttgart Journal

VfB-Fans-Shop Königsbau: Adventskalender ideales Weihnachtsgeschenk

Nov. 12, 2025

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der VfB-Fan-Shop im Königsbau ist ganz neu. Hier gibt es VfB-Schals, -Trikots, -Mützen, -Fahnen und vieles mehr. Ganz neu ist der VfB-Adventskalender mit VfB-Motiven aus Schokoladen.

Jeden Tag eine neue Überraschung. Für jeden VfB-Fan das ideale Weihnachtsgeschenk.

Hier in der Stadtmitte hat ein VfB-Shop noch dringend gefehlt, meint der Reporter, der selbst VfB-Mitglied ist. Die Leute strömen hier rein – der Shop wird gut angenommen.

Im Untergeschoss des Shops geht es weiter mit den Fanartikel – ein Paradies für jeden VfB-Fan und auch jeden Stuttgarter, denn der VfB Gehört zur Schwabenmetropole wie die Maultaschen und die Kehrwoche.

