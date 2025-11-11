Homeoffice in BW: Immer noch über dem Bundesdurchschnitt

Pexels / Gustavo Fring

Stuttgart. Die Homeoffice-Quote in Baden-Württemberg bleibt auch 2024 über dem Bundesdurchschnitt, zeigt jedoch einen rückläufigen Trend im Vergleich zu den Spitzenzeiten während der Pandemie. Ein Fünftel der Beschäftigten arbeitet mittlerweile weniger regelmäßig von zu Hause aus, nachdem die pandemiebedingten Maßnahmen ausgelaufen sind.

Dirk Meyer (kai)

Im Jahr 2024 arbeiteten in Baden-Württemberg rund 23,3 % der abhängig Beschäftigten mindestens einmal wöchentlich im Homeoffice. Damit lag das Bundesland über dem bundesweiten Durchschnitt von 22,7 %, wobei die Quoten in anderen Regionen Deutschlands teils deutlich abweichen.

Besonders hohe Werte verzeichneten die Stadtstaaten Hamburg und Berlin, wo jeweils mehr als 30 % der Beschäftigten regelmäßig von zu Hause aus arbeiteten.

Auf der anderen Seite lag die Homeoffice-Quote in einigen ostdeutschen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern deutlich niedriger.

Langsame Anpassung nach der Pandemie

Während der Corona-Pandemie erlebte das Homeoffice einen massiven Aufschwung. Infolge der staatlichen Verordnung, die Arbeitgeber dazu verpflichtete, ihren Angestellten unter bestimmten Bedingungen Homeoffice zu ermöglichen, stieg die Zahl der Beschäftigten, die regelmäßig von zu Hause arbeiteten.

Diese Regelung endete jedoch im März 2022. Seitdem sind die Homeoffice-Quoten bundesweit nur moderat zurückgegangen. Im Vergleich zu 2021 ist der Anteil der Vollzeit-Homeoffice-Arbeitskräfte um 0,7 Prozentpunkte gesunken, wobei insbesondere Städte wie Berlin und Hamburg Rückgänge von mehr als zwei Prozentpunkten verzeichneten. In Baden-Württemberg fiel der Rückgang mit 1,3 Prozentpunkten relativ moderat aus.

Unterschiedliche Entwicklungen in den Bundesländern

Trotz des allgemeinen Rückgangs gibt es auch Bundesländer, in denen die Homeoffice-Quote seit 2021 leicht gestiegen ist. Besonders bemerkenswert sind dabei Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg, wo die Quoten im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 0,6 Prozentpunkte zunahmen.

In Thüringen, Schleswig-Holstein und Hessen gab es ebenfalls geringe Anstiege. In den meisten anderen Bundesländern – darunter auch Baden-Württemberg – ging die Zahl der im Homeoffice tätigen Beschäftigten jedoch zurück.

Die größte Veränderung betraf die Häufigkeit der Homeoffice-Nutzung. 2021 arbeiteten noch 38,1 % der Homeoffice-Nutzer bundesweit täglich von zu Hause aus, 2024 war dieser Anteil auf 19,7 % gesunken.

In Baden-Württemberg verringerten sich die täglichen Homeoffice-Tage von 37,9 % auf 18,4 %. Dieser Rückgang war in nahezu allen Bundesländern zu beobachten, wobei Hessen und Hamburg mit Rückgängen von jeweils rund 22 Prozentpunkten die größten Einbußen verzeichneten.

Homeoffice bleibt weiterhin gefragt

Trotz der Rückgänge bleibt Homeoffice für viele Erwerbstätige eine attraktive Arbeitsform. Die Möglichkeit, gelegentlich von zu Hause aus zu arbeiten, hat sich in vielen Branchen etabliert.

In einigen Bereichen, insbesondere in der IT oder in wissenschaftlichen Tätigkeiten, wird Homeoffice auch weiterhin als wichtiges Element der Arbeitsplatzgestaltung angesehen. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Zahl derjenigen, die ausschließlich oder überwiegend von zu Hause arbeiten, deutlich gesunken ist.

Der Trend zum Homeoffice hat sich als anpassungsfähig erwiesen, auch wenn die Zahl der Tage, an denen Arbeitnehmer von zu Hause aus arbeiten, im Vergleich zu den Pandemiezeiten zurückgeht. Die weitere Entwicklung wird voraussichtlich von den wirtschaftlichen Gegebenheiten, aber auch von den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten abhängen.