Ausflugstipp für das „Sommerhoch“ Ende der Woche: Bärenschlößle

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Im Rotwildpark befinden sich viele Möglichkeiten zur Naherholung.

Am Donnerstag soll es laut Wetterdienst 18 Grad warm werden, am Freitag noch schöne 17 Grad. Da bietet sich ein Ausflug an. Das Bärenschlößle ist ein tolles Ziel für eine Wanderung, Familienausflug oder Foto-Safari.

Der Reporter machte sich vor kurzem auf den Rotwildpark zu erkunden. Bei seinem Waldspaziergang kam er am Rotwildgehege vorbei. Hier kann man rund 20 Rehe und einen Hirsch bewundern oder auch füttern. So taten es zwei Rentner die Äpfel und Karotten dabei hatten. „Bloß kein Brot füttern“, teilten sie dem Reporter mit. Der streichelte den Hirsch, der nah an den Zaun herangekommen war.

„Er heißt Karsten“, erklärten die beiden gutgelaunten Rentner, die regelmäßig zum Füttern herkommen.

Nach einem Kilometer durch den Wald kam der Reporter dann an das kleine aber feine Bärenschlößle. Der Weg ist nicht optimal beschildert. Man sollte lieber andere Spaziergänger fragen…

Die Bärenstatue fehlt natürlich nicht am Schlößle und auch ein See nicht. Man kann rundherum ums Schloß laufen, hier sitzt man schön auf der Terrasse. Zurzeit ist Lokalbetrieb. Hausgemachte Kuchen und Speisen – natürlich urschwäbisch – gibt es hier.