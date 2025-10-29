Rund 1.250 neue Polizistinnen und Polizisten starten in Baden-Württemberg 2025

Stuttgart Journal

Im Jahr 2025 legten rund 1.250 Polizeianwärterinnen und -anwärter ihren Diensteid ab. Die erstmals zentral organisierte Feier fand in Villingen-Schwenningen statt und markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg.

Dirk Meyer (kai)

Vereidigung in zentraler Feier

Erstmals in ihrer Geschichte richtete die Polizei Baden-Württemberg eine zentrale Vereidigungsfeier für alle Polizistinnen und Polizisten aus, die im Jahr 2025 ihre Ausbildung bei der Landespolizei begonnen haben. Die Feier, die in der Helios-Arena in Villingen-Schwenningen stattfand, zog nicht nur die rund 1.250 frisch vereidigten Anwärterinnen und Anwärter an, sondern auch etwa 2.500 Gäste, darunter Angehörige, hochrangige Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Polizei. Eine Polizeischau, die auf dem Parkplatz vor der Arena stattfand, ermöglichte den Gästen, sich ein Bild von der Arbeit der Polizei zu machen.

Neue Dimension der Einstellungsoffensive

Die Veranstaltung unterstrich die Bedeutung der größten Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg. Seit 2016 wurden mehr als 14.000 junge Menschen für eine Laufbahn bei der Polizei gewonnen. Ziel dieser Offensive war es, dem Personalbedarf der Landespolizei entgegenzuwirken, der aufgrund einer zunehmenden Pensionierungswelle immer drängender wurde.

Im Jahr 2025 begann mit der Vereidigung der neuen Anwärter eine neue Phase dieses Programms. Trotz der fortdauernden Pensionierungen hat Baden-Württemberg inzwischen 500 Polizistinnen und Polizisten mehr als noch 2016, und bis 2026 wird diese Zahl auf über 1.000 anwachsen.

Der Diensteid als symbolisches Bekenntnis

Die Zeremonie selbst nahm einen feierlichen und symbolischen Charakter an. Der Diensteid, den die Anwärterinnen und Anwärter ablegten, stellt ein klares Bekenntnis zu den Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dar.

Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz betonte, dass der Eid weit mehr sei als eine formelle Geste: Er sei ein Versprechen, die Sicherheit der Gesellschaft rund um die Uhr zu gewährleisten. Auch der Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Matthias Zeiser, unterstrich die Bedeutung des Eides als Vertrauensbeweis junger Menschen in die Demokratie und den Rechtsstaat.

Fortführung der Einstellungsoffensive

Die Polizei Baden-Württemberg wird auch in den kommenden Jahren zahlreiche Ausbildungsplätze anbieten. Mit einer weiteren Fortsetzung der Einstellungsoffensive soll der Personalbestand kontinuierlich erhöht werden, um den Sicherheitsanforderungen des Landes gerecht zu werden.

Die erste zentrale Vereidigungsfeier stellt einen symbolischen Höhepunkt dieser Bestrebungen dar und hebt die Wichtigkeit des Polizeidienstes für die Wahrung der Demokratie und die Sicherstellung der inneren Ordnung hervor.

