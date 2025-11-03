Live vor Ort: Im VfB-Stadion

VfB Stuttgart

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Seit der Reporter klein ist geht er ins VfB Stadion das heute MHP Arena heißt. Gegen Heidenheim (Endstand 1:0) war der Reporter im Stadion, gegen Mainz wird er es wieder sein (Vergangener Sonntag). Er drehte ein Handyvideo für die Stuttgart Journal Leser.

Der VfB Stuttgart, offiziell als Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e. V. bekannt, ist ein traditionsreicher Sportverein aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Der Verein, der seinen Sitz im Stadtteil Bad Cannstatt hat, zählt derzeit 126.000 Mitglieder (Stand: 1. Juli 2025) und ist somit der größte Verein in Baden-Württemberg.

Auf nationaler Ebene belegt der VfB den 9. Platz unter den mitgliederstärksten Sportvereinen Deutschlands und liegt weltweit auf Rang 14. Besonders bekannt ist die Fußballabteilung des Vereins, die 2017 in die VfB Stuttgart 1893 AG ausgelagert wurde und mehrheitlich im Besitz des Vereins bleibt.

Die erste Mannschaft des VfB Stuttgart konnte sich insgesamt fünfmal den Titel des Deutschen Meisters sichern (1950, 1952, 1984, 1992 und 2007) und gewann zudem viermal den DFB-Pokal (1954, 1958, 1997 und 2025). Der VfB ist einer der 16 Gründungsvereine der Bundesliga und gehört dieser seit ihrer Gründung im Jahr 1963 an, mit Ausnahme von vier Spielzeiten. In der Ewigen Tabelle der Bundesliga nimmt der Verein den vierten Platz ein.

Und die Stimmung im Stadion ist einfach unvergleichlich!

