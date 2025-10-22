Stuttgart Journal

Kaufhaus Mitte: Zurück vom Fluxus – im Königsbau

Okt. 22, 2025

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. In der Fluxus-Passage (ehemals Calwer Passage) war das Kaufhaus Mitte der Renner! Hier findet man viele Stuttgart-Fan Artikel. Und vor allem auch Produkte von kleineren Firmen und Producern.

Das Konzept des Ladens ist es kleinere regionale Unternehmen zu unterstützen. Der Reporter hat sich hier eine blaue Baseballmütze mit rotem „Stuttgart“-Logo gekauft.

Laut Angaben auf der Unternehmens-Webseite verfolgt der Shop das Ziel, kleineren Labels eine Verkaufsplattform zu bieten. Im Sortiment finden sich demnach zahlreiche Marken aus Stuttgart und der Region, ergänzt durch nationale und internationale Produkte. Die Betreiber verstehen das Konzept als Alternative zum herkömmlichen Einzelhandel in stark von Ketten geprägten Einkaufsstraßen.

Angestrebt wird eine stärkere Sensibilisierung der Kundschaft für unabhängige Marken, die im Massenmarkt häufig nicht vertreten sind.

Der Fokus liegt auf einem vielfältigen Angebot aus den Bereichen Design, Lifestyle und Accessoires. Neben regionalen Anbietern, etwa aus Stuttgart‑West, umfasst das Sortiment auch Hersteller aus dem Ausland, unter anderem aus Norwegen.

Das Geschäftsmodell sieht vor, bewusst auf Vielfalt und Individualität zu setzen – unabhängig von der Herkunft der Produkte.

