Stuttgart-Story: Der mysteriöse Schachspieler vom Schlossplatz

Okt. 20, 2025

Teil 86. In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Ich bin nicht von Rumänien“, antwortete der Schachspieler dem SJ Reporter, der seine Herkunft erraten wollte. Denn der Akzent hört sich stark nach Südosteuroa an. Denn der mysteriöse ältere Herr verrät auch auf mehrere Nachfragen nicht seinen Namen und Herkunft.

Er spielt regelmäßig gegen eine Spende in seine Becher mit Passanten. Es bleiben immer einige Leute stehen um zuzuschauen (Foto). Das Foto erlaubte er dem Reporter gegen eine Spende. Der Reporter gab ihm auch bereitwillig einen Euro…

„Ich spiele schon mein ganzes Leben lang Schach und verdiene mir so ein Taschengeld hinzu“, erzählt der Schachspieler. Er hat immer zwei Schachbretter aufgestellt an denen er – wie beim Blitzschach – gleichzeitig gegen insgesamt 2 Spieler spielt. Mitten auf der Königstraße entsteht so ein Gesellschaftsspiel-Treff wie es der Reporter von seinem Ehrenamt her kennt.

„In Stuttgart gefällt es mir gut“, sagt der Schachspieler, der fast täglich immer am gleichen Platz versucht einige Euros in seine Becher zu bekommen. Jeden Tag hat er ganz neue und fremde Mitspieler!

