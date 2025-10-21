Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

„Gemeinsam gegen Rechts“ – Demo am Schlossplatz

Okt. 21, 2025

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Hunderte versammelten sich am Samstagnachmittag am Schlossplatz. „Gemeinsam  gegen Rechts“ hieß die Aktion zu der mehrere Linksgerichtete Vereine aufgerufen hatte. Man hatte eine Bühne aufgebaut. Hier wurden Reden gehalten.

Die Besucher schenkten Fahnen und mitgebrachte Parolen auf Schildern. „Unser Stadtbild ist wunderbar bunt“ stand zum Beispiel auf einem Papp-Schild. Es wurden Reden gehalten in denen die Rechtsradikalen verurteilt wurden. Tosender Applaus war die Folge.

An einem Infostand wurden Flyer verteilt.

Die Richtung ist bundesweit organisiert und veranstaltet in mehrere deutschen Städten solche Aktionen. Auf jeden Fall ist in der Stuttgarter Stadtmitte immer was los egal welche politische Richtung man nun einschlägt…

Ähnlicher Beitrag

Journal Regiotainment

Arbeitssicherheit in BW – Was lokale Unternehmen jetzt wissen müssen

Okt. 21, 2025
Journal Magazin Topnews

Stuttgart-Story: Der mysteriöse Schachspieler vom Schlossplatz

Okt. 20, 2025
Journal Magazin Topnews

Kunstmuseum Stuttgart: Neue Ausstellung der Reihe  „Frischzelle“

Okt. 15, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Regiotainment

Arbeitssicherheit in BW – Was lokale Unternehmen jetzt wissen müssen

21. Oktober 2025
Journal Magazin Topnews

„Gemeinsam gegen Rechts“ – Demo am Schlossplatz

21. Oktober 2025
Journal Magazin Topnews

Stuttgart-Story: Der mysteriöse Schachspieler vom Schlossplatz

20. Oktober 2025
Journal Magazin Topnews

Kunstmuseum Stuttgart: Neue Ausstellung der Reihe  „Frischzelle“

15. Oktober 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen