„Gemeinsam gegen Rechts“ – Demo am Schlossplatz

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Hunderte versammelten sich am Samstagnachmittag am Schlossplatz. „Gemeinsam gegen Rechts“ hieß die Aktion zu der mehrere Linksgerichtete Vereine aufgerufen hatte. Man hatte eine Bühne aufgebaut. Hier wurden Reden gehalten.

Die Besucher schenkten Fahnen und mitgebrachte Parolen auf Schildern. „Unser Stadtbild ist wunderbar bunt“ stand zum Beispiel auf einem Papp-Schild. Es wurden Reden gehalten in denen die Rechtsradikalen verurteilt wurden. Tosender Applaus war die Folge.

An einem Infostand wurden Flyer verteilt.

Die Richtung ist bundesweit organisiert und veranstaltet in mehrere deutschen Städten solche Aktionen. Auf jeden Fall ist in der Stuttgarter Stadtmitte immer was los egal welche politische Richtung man nun einschlägt…