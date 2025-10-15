Kunstmuseum Stuttgart: Neue Ausstellung der Reihe  „Frischzelle“

Portraitor / Pixabay

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Direkt in der Stadtmitte befindet sich das Kunstmuseum Stuttgart. Neben der bekannten Treppe ist der Glaskubus beheimatet, in dessen Erdgeschoss sich das Kunstmuseum befindet. Mit dem Doppeljubiläum des Kunstmuseums feiert auch die Ausstellungsreihe »Frischzelle« ihr 20-jähriges Bestehen.

Nach anfänglich wechselnden Ausstellungsflächen etablierte sich eine fest definierte Raumsituation in der ständigen Sammlung, die junge Kunstschaffende der Region alljährlich vor Herausforderungen stellt. Ihre Werke treten hier in einen unmittelbaren Dialog mit bereits etablierten Positionen, geben Impulse und eröffnen einen frischen Blick auf die Museumssammlung.

Für das 20-jährige Jubiläum ist nun erstmalig eine Auswahl an Werken zu sehen, die nach der Präsentation in der »Frischzelle« Teil des Museumsbestandes wurden. Gemeinsam mit einer parallel erscheinenden Publikation bietet die Schau einen Überblick über alle 31 Ausgaben der Reihe.

Gezeigt werden u.a. Arbeiten von Katina Bock, Benjamin Bronni, Michał Budny, Gereon Krebber, Pia Maria Martin, Ann-Kathrin Müller, Peles Duo, Anahita Razmi und Nasan Tur.

Zur Eröffnung findet ein Artist Talk mit den ehemaligen »Frischzelle«-Künstler:innen Pia Maria Martin, Anahita Razmi und Benjamin Bronni statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Anne Odenthal, Kuratorin der Ausstellung.