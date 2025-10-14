Stuttgart Journal

Journal

178. Cannstatter Volksfest: Überfüllung drohte am letzten Wochenende

Okt. 14, 2025

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Am Sonntag wurde das 178. Volksfest wieder mit einem Feuerwerk feierlich verabschiedet. Zuvor drohte wieder eine Schließung (Einlassstop) wegen Überfüllung. Am vergangenen Wochenende und zwar konkret am Freitag dem 4. Oktober waren 75 000 Besucher gleichzeitig auf dem Wasen.

Das ist die Grenze, die die Behörden für die Sicherheit festgelegt haben. Es wurde ein Einlassstop bewirkt.

Auch am letzten Wochenende drohte dies, denn das Volksfest erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Vom 26. September bis 12. Oktober wurde in Bad Cannstatt gefeiert, gegröhlt und getrunken.

Knapp über 15 Euro kostete eine Maß Bier dieses Jahr.

Neu bei den Fahrgeschäften: „Evolution“´ist brandneu in diesem Jahr auf dem Wasen. Mit seinen 66 Metern soll es das höchste transportable Propeller-Fahrgeschäft der Welt sein. Es erreicht eine Höchstspeed von 140 Stundenkilometern. Über jedem Sitz ist eine Kamera angebracht für alle, die ihre weit aufgerissenen Augen im Netz posten wollen. Jeder bekommt das Video mit nachhause…

Ein Video aus unserem Archiv vom Wasen und bester Festzeltstimmung.

