Gastrotest: Café Königsbau in Stadtmitte

Okt. 8, 2025
Portraitor / Pixabay

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Bei der teuren Lage müssen wir einfach perfekt sein“, teilte dem Reporter ein Mitarbeiter des Cafés mit. Dem kann der Gastrotester nur zustimmen. Hier am Königsbau mit Blick auf den Schlosspark sitzt man in Stuttgarts absoluten Mitte. Zentraler geht nicht!

Am Sonntagmittag fand zur Zeit des Testbesuchs ein Jazzkonzert statt. Im Rondell am Schlosspark spielte eine Stuttgarter Jazzband. Rund 20 Leute blieben stehen und wippten zum ruhigen Sound der Musik mit.

Der Reporter gönnte sich zwei Tassen heiße Schokolade und einen Flammkuchen mit Zwiebeln und Speck. Hauchdünn und superknusprig schmeckte der superlecker! Die heiße Schokoladen war ebenfalls Note eins und kam in einem coolen Trinkbecher ohne Griff daher. Passend zur heißen Schokolade! Stilsicher!

Auch die hausgemachten kleinen Törtchen in der durchsichtigen Ablade des Innenbereichs laden zum Essen oder Mitnehmen ein. Der Service war nett und auf Zack. Die Tische und Stühle leider sehr einfach.

Essen: 5 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

Königsbau Cafe – vielfältig – alles selbstgemacht

