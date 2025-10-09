Filmtipps: Lieblings-Movies des Filmtesters Teil 2

Anete Lusina / Pexels

Von Alexander Kappen

„Killerman“ ein recht brutaler Film war Teil 1 der Lieblingsfilme. Heute kommt mal eine angenehmere Filmseite des Kritikers zu tage. Die WDR Doku „Stratmann wandert“ hat der Filmtester komplett durchgeschaut also alle Teile. Hier kann man gut entspannen.

Der Comedian Stratmann wandert mit seinem Hund Fidel (der Hund gehört eigentlich jemand anders aber für die Serie „gehört“ er Stratmann) durch die wunderschöne Eifel, Dabei trifft er berühmte Persönlichkeiten und genießt die Natur. Es wird nie langweilig und hat mit Stress gar nix zu tun…Es gibt insgesamt 6 Folgen je 30 Minuten…

Seit mehr als 20 Jahren steht er fast täglich auf der Bühne seines Theaters in Essen; oder für den WDR hinter dem Tresen in „Jupps Kneipentheater“ – oder er tourt über die Bühnen im Land, füllt mal eben die Westfalenhalle.

Für die neue WDR-Reihe „Stratmann wandert“ nimmt sich der beliebte Ruhrpott-Kabarettist eine kleine Auszeit, schnallt sich den Rucksack um und Dackel Fidel an die Leine: Ludger Stratmann will wandern – von Essen aus bis zum Niederrhein, von dort ins Rheinland und schließlich über die Eifel bis ins Sauerland. Viele Kilometer über Wanderwege, durch Dorfstraßen und Alleen, aber auch unter Autobahnbrücken hindurch und an endlosen Bahnschienen entlang.



Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.