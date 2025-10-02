Baden-Württemberg setzt neue Strategie gegen Lebensmittelverschwendung

JillWellington - Pixabay

Stuttgart. Baden-Württemberg hat eine neue Strategie zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung vorgestellt. Ziel ist es, die Lebensmittelabfälle bis 2030 deutlich zu reduzieren und die Bevölkerung zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln zu motivieren.

Dirk Meyer (kai)

Hintergrund der neuen Strategie

In Deutschland landen jährlich rund 10,8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, was enorme ökologische, wirtschaftliche und soziale Folgen hat. Der Großteil dieser Abfälle entsteht in den privaten Haushalten, mit etwa 6,3 Millionen Tonnen oder 58 Prozent der Gesamtmenge. Minister Peter Hauk betonte, dass angesichts der globalen Krisen und der Auswirkungen des Klimawandels ein achtsamerer Umgang mit den begrenzten Ressourcen notwendig ist. Die Strategie „Lebensmittel wertschätzen für eine nachhaltige Zukunft“ setzt deshalb auf einen umfassenden Ansatz, der nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch den Handel und die privaten Haushalte einbezieht.

Fünf Handlungsfelder für eine nachhaltige Zukunft

Die Strategie umfasst insgesamt fünf zentrale Handlungsfelder, die die gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette berücksichtigen. Diese beginnen mit der landwirtschaftlichen Produktion und enden bei den Endverbrauchern in den Haushalten. Ein weiteres, übergreifendes Handlungsfeld zielt auf Maßnahmen ab, die alle Stufen der Wertschöpfungskette miteinander verbinden und Synergien schaffen sollen.

Die ersten drei Handlungsfelder setzen auf Aufklärung und Bildung. Minister Hauk hebt hervor, dass die Gesellschaft mehr über die Auswirkungen von Lebensmittelverschwendung lernen müsse. Dazu gehöre nicht nur die theoretische Wissensvermittlung, sondern auch praktische Ansätze, um nachhaltige Ernährungskompetenz zu fördern. Dies soll sowohl in Schulen und öffentlichen Einrichtungen als auch durch gezielte Aufklärungskampagnen geschehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Förderung von Kooperationen zwischen den Akteuren der Lebensmittelkette. Netzwerke sollen aufgebaut und Synergieeffekte genutzt werden, um den Austausch und die Zusammenarbeit zu stärken.

Das vierte Handlungsfeld berücksichtigt neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Forscher und Experten sollen aktiv in die Entwicklung von Maßnahmen zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung eingebunden werden. Dies betrifft sowohl die Reduktion von Abfällen im Handel und der Gastronomie als auch die Optimierung von Produktionsprozessen.

Land fördert Kooperationen und Austausch

Ein wichtiger Bestandteil der Strategie ist die Förderung von Kooperationen auf allen Ebenen. Minister Hauk weist darauf hin, dass durch den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren der Wertschöpfungskette neue Ideen und Lösungsansätze entstehen können. Ein besonderer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit von landwirtschaftlichen Betrieben, Verarbeitungsunternehmen und Handel. Gleichzeitig sollen auch Verbraucher und die Politik stärker in den Dialog eingebunden werden, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten.

Die Strategie berücksichtigt dabei die gesamte Wertschöpfungskette: von der Landwirtschaft über die Industrie bis hin zum Einzelhandel und den Endverbrauchern. In den letzten Jahren wurden bereits zahlreiche Initiativen gestartet, um das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung zu schärfen. Ein prominentes Beispiel ist die landesweite Aktionswoche „Lebensmittelretter – neue Helden braucht das Land“, die vom 29. September bis zum 6. Oktober 2025 stattfindet und eine Vielzahl an Veranstaltungen und Informationsangeboten umfasst.

Ziele bis 2030

Die „Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung in Baden-Württemberg 2030“ steht im Kontext der internationalen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Ein zentrales Ziel dieser globalen Initiative ist es, bis zum Jahr 2030 die Lebensmittelabfälle auf der Verbraucherebene zu halbieren und die Verluste entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette zu verringern. Die baden-württembergische Strategie verfolgt dieses Ziel ebenfalls und orientiert sich an der Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat die Notwendigkeit betont, den CO2-Ausstoß, der mit der Produktion und Entsorgung von Lebensmittelabfällen verbunden ist, zu verringern. Durch die Senkung der Lebensmittelverschwendung soll ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Minister Hauk hebt hervor, dass auch in Zukunft eine kontinuierliche Sensibilisierung und Aufklärung notwendig sein werde, um das Verhalten der Verbraucher langfristig zu verändern.

Fazit

Die neue Strategie stellt einen wichtigen Schritt in der Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung dar. Durch Bildung, Zusammenarbeit und gezielte Maßnahmen soll ein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft erreicht werden, der zu einer nachhaltigeren Lebensweise führt. Der Erfolg dieser Maßnahmen hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie gut es gelingt, alle Akteure von der Landwirtschaft bis zu den Endverbrauchern einzubinden und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.