Seniorenheim Welzheim: Oldtimer Show im Garten

Okt. 6, 2025

Von Alexander Kappen

Welzheim. Im wunderschönen Rems-Murr-Kreis zogen die Oldtimer ein. Im Park des Seniorenheim Bethel war am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, Oldtimer Tag angesagt.

Eine Fiat Isetta, ein roter BMW 1802, ein NSU Prinz, ein Mercedes von 1953 und vieles alte Autos mehr warne bei alten Menschen zu Besuch. Die laufen normalerweise mit ihrem Rollator durch den Park. Und am Freitag durften sie sich an alten Erlebnisse mit diesen Autos oder ähnlichen erinnern.

Carola von der Heide-Frey, Leiterin der sozialen Betreuung im Seniorenheim Bethel Welzheim kam auf die Idee mit dem Oldtimer Tag. Sie plante und realisierte hier eine Abwechslung im sonst wohl recht tristen Alltag des Seniorenheims…

Toll findet das das Stuttgart Journal!

