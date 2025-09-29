178. Cannstatter Volksfest: Schon am Mittag Party

AK 4711

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Der Reporter war mal wieder aufm Wasen. Dutzende Besuche im Bierzelt als Fotograf hat er hinter sich. Und die letzten Male hatte er sich immer einen Infekt eingefangen. Deshalb schlenderte er dieses Mal mit Sicherheitsabstand zu allen Bazillen durch die Stände und Fahrgeschäfte.

Zur Mittsgszeit am Samstag war in den Zelten bereits Party angesagt. Im Sonja Merz Zelt hob man die Krüge und tanzte zur Musik und das bereits am frühen Nachmittag! Respekt sagte sich der Reporter.

Andere nutzten die wilden Fahrgeschäfte um in den Genuss einen Überschlags zu kommen. Der Reporter fühlte sich eher den ruhigen Ständen hingezogen nämlich den Schilderstand einens Thailänders. Hier konnte man sich sein Lieblingsschriftzug einprägen lassen für schlappe 19 Euro.

„VfB Superfan“ ließ sich der Reporter drucken natürlich in den passenden Farben weiß und rot. Der Reporter ist VfB Mitglied und „Superfan“ seit 30 Jahren.

Gestern hatte er Glück und konnte online Karten für Heimspiele ergattern. Ein seltenes Vergnügen, denn die Karten sind sonst in „Nullkomma nichts“ weg!