Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

178. Cannstatter Volksfest: Schon am Mittag Party

Sep. 29, 2025
AK 4711

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Der Reporter war mal wieder aufm Wasen. Dutzende Besuche im Bierzelt als Fotograf hat er hinter sich. Und die letzten Male hatte er sich immer einen Infekt eingefangen. Deshalb schlenderte er dieses Mal mit Sicherheitsabstand zu allen Bazillen durch die Stände und Fahrgeschäfte.

Zur Mittsgszeit am Samstag war in den Zelten bereits Party angesagt. Im Sonja Merz Zelt hob man die Krüge und tanzte zur Musik und das bereits am frühen Nachmittag! Respekt sagte sich der Reporter.

Andere nutzten die wilden Fahrgeschäfte um in den Genuss einen Überschlags zu kommen. Der Reporter fühlte sich eher den ruhigen Ständen hingezogen nämlich den Schilderstand einens Thailänders. Hier konnte man sich sein Lieblingsschriftzug einprägen lassen für schlappe 19 Euro.

„VfB Superfan“ ließ sich der Reporter drucken natürlich in den passenden Farben weiß und rot. Der Reporter ist VfB Mitglied und „Superfan“ seit 30 Jahren.

Gestern hatte er Glück und konnte online Karten für Heimspiele ergattern. Ein seltenes Vergnügen, denn die Karten sind sonst in „Nullkomma nichts“ weg!

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Gastrocheck: Café Frech in Renningen

Sep. 26, 2025
Journal Magazin Topnews

Gastrocheck: Café Treppe in Stadtmitte

Sep. 25, 2025
Journal Regiotainment

So behalten Stuttgarts Unternehmen die neue E-Rechnungspflicht im Griff

Sep. 24, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

178. Cannstatter Volksfest: Schon am Mittag Party

29. September 2025
Journal Magazin Topnews

Gastrocheck: Café Frech in Renningen

26. September 2025
Journal Magazin Topnews

Gastrocheck: Café Treppe in Stadtmitte

25. September 2025
Journal Regiotainment

So behalten Stuttgarts Unternehmen die neue E-Rechnungspflicht im Griff

24. September 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen